Finale Ligure, ordinanza per un intervento straordinario e urgente di taglio della vegetazione nei corsi d’acqua

Il Comune di Finale Ligure informa che, ai sensi dell’ordinanza n. 259 firmata dal sindaco Angelo Berlangieri, è stato disposto un intervento straordinario e urgente di taglio della vegetazione spontanea presente nei tratti urbani dei torrenti Pora, Sciusa e Aquila, con l’obiettivo di favorire il regolare deflusso delle acque e contribuire alla prevenzione di possibili criticità in caso di precipitazioni intense e prolungate.

Attualmente i principali corsi d’acqua del territorio comunale presentano una vegetazione abbondantemente cresciuta nel corso dei mesi estivi che, in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi, potrebbe ostacolare il normale deflusso delle acque.

Considerate le problematiche che negli ultimi anni si sono manifestate sul territorio in occasione di piogge intense e prolungate, tra cui allagamenti, smottamenti, frane e possibili danneggiamenti delle strutture arginali e spondali, e l’approssimarsi della stagione autunnale che è periodo maggiormente critico per gli eventi meteo, l’Amministrazione ha ritenuto di procedere quanto prima alla pulizia dei corsi d’acqua sul proprio territorio comunale, anticipando di oltre venti giorni la finestra temporale del 16 settembre consentita. Questo onde evitare i conseguenti rischi per la viabilità e per la sicurezza di persone e beni che potrebbero essere causati da un non libero deflusso delle acque meteoriche.

“La manutenzione dei corsi d’acqua rappresenta un’attività fondamentale di prevenzione per un territorio di recente sempre più frequentemente soggetto ad eventi climatici di importante intensità, i quali hanno causato consistenti criticità, mettendo a dura prova la tenuta idrogeologica del terreno – ricorda il Sindaco, Angelo Berlangieri – In presenza di una vegetazione particolarmente fitta e considerando la possibilità di precipitazioni intense, abbiamo ritenuto necessario intervenire tempestivamente per mantenere il più possibile libera la sezione di deflusso dei torrenti. Si tratta di un’azione di prevenzione che si inserisce nell’attività di attenzione e monitoraggio del territorio”.

I lavori saranno finalizzati esclusivamente alla rimozione della vegetazione spontanea che costituisce un ostacolo al libero deflusso delle acque. Il Comune provvederà inoltre affinché i materiali vegetali e gli eventuali rifiuti non vegetali derivanti dalle operazioni di pulizia siano gestiti e smaltiti o recuperati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale.