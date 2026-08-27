Finale Ligure: nel weekend del mondiale si corre anche la Enduro Open e la E-Enduro Open

Finale Ligure torna al centro dell’enduro mondiale e se assistere dal vivo alla lotta per il titolo di Campione del Mondo non fosse già un motivo sufficiente per esserci, quest’anno si può fare molto di più: prendere la bici, attaccare il numero al manubrio, mettere le ruote tra le bandelle e correre.

Con il ritorno in Italia degli UCI MTB Enduro & E-Enduro World Championships 2026, per la prima volta anche le gare Open entrano nel programma iridato. Dal 1 settembre aprono le iscrizioni alla Finale Outdoor Region E-Enduro Open, in programma sabato 17 ottobre, e alla Finale Outdoor Region Enduro Open, domenica 18: una giornata di gara per ciascun format, preceduta venerdì 16 dalle prove ufficiali per tutti i partecipanti. Un’occasione unica per chiudere la stagione in sella da protagonisti, proprio a Finale, nella Home of Enduro.

Open e PRO condivideranno il cuore dello stesso evento: paddock, piazza, palco di partenza e arrivo e gran parte del terreno di gara. I percorsi delle Open comprenderanno diverse delle stesse speciali del Campionato del Mondo UCI, offrendo così anche la possibilità di confrontare i tempi delle singole prove.

Il percorso porterà in gara una parte ampia della Finale Outdoor Region, valorizzando la varietà di terreni, linee e tipologie di prova che negli anni hanno contribuito a rendere il Finalese uno dei riferimenti internazionali dell’enduro. Il tracciato alternerà sezioni completamente nuove ad altre già note alle competizioni, con caratteristiche tecniche differenti e un disegno pensato per mettere in evidenza la ricchezza e la versatilità del territorio.

Sarà una gara impegnativa e completa, come Finale ha abituato negli anni, con una componente pedalata importante, numerose speciali in discesa e dislivelli significativi sia in salita sia in discesa. Un percorso all’altezza di un weekend che ospita la massima espressione internazionale della disciplina.

Anche il percorso della gara elettrica è stato progettato specificamente per la disciplina: non una semplice derivazione del tracciato Enduro, ma un disegno dedicato, pensato per valorizzare le caratteristiche dell’E-Enduro e le possibilità offerte da un territorio che negli ultimi anni ha investito nello sviluppo della pratica e-bike, trovando proprio nell’E-Enduro una delle sue espressioni più naturali.

I percorsi delle 4 competizioni saranno svelati ufficialmente il 9 ottobre alle 18.00 CET.

Il programma degli UCI MTB Enduro & E-Enduro World Championships 2026 prevede anche tante attività per pubblico. Venerdì si parte con la cerimonia di apertura e la parata dei team, con le squadre nazionali in sfilata nel cuore di Finale Ligure, prima di entrare nel vivo delle competizioni.

Per tutto il weekend, lungomare Migliorini e piazza Vittorio Emanuele II ospiteranno l’Expo Village, tra brand, test bike, novità di settore e attività per il pubblico, mentre sabato Taste the World porterà nel centro di Finalmarina sapori e specialità ispirati alle nazioni protagoniste del Mondiale.

E quando l’ultimo rider avrà tagliato il traguardo, Finale chiuderà la stagione con una grande festa finale e musica dal vivo, nel periodo che più di ogni altro appartiene alla storia dell’enduro nel Finalese: l’autunno, da sempre il tempo del suo gran finale. Un ultimo grande appuntamento per ritrovarsi, fare festa e chiudere insieme la stagione.

Con posti limitati a 200 partecipanti per la E-Enduro Open e 150 per la Enduro Open, l’apertura delle iscrizioni del 1 settembre segna il primo passo per prendere parte a questo speciale weekend iridato nella Finale Outdoor Region.

(QUI le INFO sull’atteso evento)