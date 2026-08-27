Finale Ligure, il Comune festeggia i neo diciottenni e trasforma il primo voto in un rito di passaggio

Unpacking Democracy – Istruzioni per l’uso, il nuovo progetto del Comune di Finale Ligure, ha ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Feste del Primo Voto”, che si propone di promuovere il primo voto come passaggio simbolico e consapevole alla cittadinanza attiva, attraverso iniziative capaci di rafforzare il senso di cittadinanza democratica tra i/le giovani, consolidare reti locali orientate alla partecipazione e diffondere pratiche innovative e replicabili sul territorio nazionale.

Partner del progetto è Baba Jaga Arte e Spettacolo APS, che ne cura la progettazione e la realizzazione delle attività insieme ai giovani under 25 coinvolti nel percorso.

Un percorso pensato per accompagnare le ragazze e i ragazzi che nel 2026 compiono diciotto anni verso il loro primo voto, senza lezioni frontali e senza dire loro cosa pensare o chi scegliere. L’obiettivo è piuttosto offrire occasioni per informarsi, fare domande, confrontarsi e comprendere concretamente gli strumenti che si acquisiscono entrando nell’età adulta.

A rendere particolare il progetto è anche il modo in cui è nato: Unpacking Democracy è stato co-progettato da giovani under 25, che continueranno ad avere un ruolo centrale nella sua realizzazione, dalla comunicazione alle attività, insieme alle realtà giovanili del territorio.

La prima tappa sta per entrare direttamente nelle case: i nati nel 2008 residenti a Finale Ligure riceveranno nei prossimi giorni una lettera personale del Comune dedicata ai loro diciotto anni e ai nuovi diritti, libertà e responsabilità che accompagnano la maggiore età. Non una comunicazione amministrativa, ma un vero e proprio Welcome Pack: insieme alla lettera, ogni ragazza e ragazzo riceverà infatti un braccialetto Unpacking Democracy, che diventerà il pass per accedere agli spazi e alle attività loro riservati durante il primo evento del progetto.

Nella lettera c’è anche un invito particolare: ciascun diciottenne potrà partecipare accompagnato da un amico o un’amica (+1), anche se non nato nel 2008 o non residente a Finale Ligure.

L’idea è semplice: il primo voto è un passaggio individuale, ma avvicinarsi alla partecipazione può essere molto più naturale se lo si fa insieme. Chi è nato nel 2008 ed è residente a Finale Ligure e non avrà ricevuto la lettera entro il 7 settembre potrà richiederne una copia contattando il numero 35105699339.

Il Welcome Pack contiene anche l’invito al primo appuntamento di Unpacking Democracy, in programma domenica 27 settembre ai Chiostri di Santa Caterina, a Finalborgo. Una festa costruita innanzitutto come occasione per incontrarsi e stare insieme: Swap Party, DJ set, buffet e attività.

Parte dell’evento sarà aperta a tutte e tutti, mentre il braccialetto ricevuto con la lettera consentirà ai neo-diciottenni di accedere agli spazi e ai momenti pensati appositamente per loro. Anche qui il voto entrerà in scena senza trasformare la giornata in una lezione: attraverso giochi, postazioni interattive e attività informali si parlerà di partecipazione, scelte e del significato concreto di avere, per la prima volta, diritto di voto.

La festa del 27 settembre sarà soltanto l’inizio. Nei mesi successivi Unpacking Democracy proseguirà con un percorso informativo che utilizzerà strumenti e linguaggi scelti dai giovani stessi. Tra questi ci sarà una Political escape room all’interno dell’ex Palazzo del Tribunale di Finalborgo: squadre di ragazzi e ragazze dovranno risolvere enigmi legati al funzionamento dello Stato, alle modalità di voto, all’astensionismo e al ruolo delle istituzioni, aiutati da video-pillole realizzate con esperti e docenti universitari.

Seguirà un laboratorio interattivo sul pensiero critico e sul voto consapevole, i cui contenuti saranno co-progettati anche insieme agli stessi neo-diciottenni. Il percorso si concluderà nel 2027 con un After Party dopo il primo voto, un nuovo momento pubblico e apartitico per ritrovarsi, festeggiare il traguardo raggiunto e raccogliere pensieri e aspettative dei giovani sul proprio futuro.

Unpacking Democracy nasce infatti con un’ambizione che va oltre una singola elezione: fare in modo che il primo voto non venga vissuto come un semplice adempimento, ma come l’inizio della propria vita da cittadini e cittadine. E per cominciare, nelle prossime settimane, basterà controllare la cassetta delle lettere.