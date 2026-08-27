Finale Ligure, Guzzi all’attacco sulla manutenzione dei torrenti: “Interventi tardivi e con poche risorse”

Finale Ligure. “Leggiamo con stupore gli annunci dell’amministrazione relativamente alla pulizia dei nostri fiumi. Nessun intervento degno di nota (pochi e superficiali) eseguito a luglio, infatti la situazione di folta vegetazione è sotto gli occhi di tutti. Le risorse messe a disposizione (solo 50 mila euro) sono assolutamente insufficienti per lavorare con efficacia sui tre rii principali e sui rii minori, che se anche sono definiti minori sono di fondamentale importanza che siano puliti e regimati. Anche in questo caso nessuna programmazione e nessuna visione”.

Così il consigliere comunale di minoranza Andrea Guzzi sulla manutenzione dei torrenti e la sicurezza idrogeologica a Finale Ligure.

“Almeno servirebbe mantenere un appalto pluriennale di 3 anni con risorse adeguate (fino al 2024 erano circa 80 mila euro annuì) ed orizzonte temporale che ti permetta di lavorare con logica e rotazione di intervento” aggiunge. “Ma la cosa ancora più preoccupante è che si parla solo di pulizia di vegetazione. Sono mesi che vogliamo attenzionare sensibilità e risorse su una necessaria operazione di disalveo in diversi punti dei nostri Torrenti. Quanto fatto in primavera è stato utile ma insufficiente. Lo Sciusa presenta in molti punti un letto del fiume carico di materiale, molto alto, con pochi metri di margine dalla strada, e così anche il Pora. Nessuna risorsa stanziata ad oggi per tali operazioni nonostante gli oltre 6 milioni di euro di avanzo”.

“Nel prossimo Consiglio comunalen chiederemo con una interpellanza uno stanziamento adeguato ed uno studio propedeutico. La stagione delle piogge incombe. Non vi è capacità di programmare ne capacità di spendere risorse utili e necessarie a prevenzione e sicurezza. Tante parole ma fatti concreti sempre meno da parte di una maggioranza che continua a mostrare enormi limiti” conclude Guzzi.