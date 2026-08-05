Finale Ligure, dimissioni due membri del Cda “Servizi di Riviera”: rassicurazioni su attività e funzionamento societario

Finale Ligure. “Preso atto delle dimissioni rassegnate dai componenti del Consiglio di Amministrazione della società partecipata Servizi di Riviera S.p.A., Sara Porchetto e Fabrizio Vallarino, l’Amministrazione comunale di Finale Ligure ha avviato gli adempimenti di competenza necessari a garantire la continuità dell’attività societaria”.

Questa la precisazione arrivata dal Comune finalese in merito ai due dimissionari.

“L’obiettivo è assicurare il regolare funzionamento degli organi della società e la prosecuzione delle attività e dei servizi svolti, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa e dallo statuto societario” precisano ancora dal palazzo comunale. La società, infatti, ha in carico la gestione di servizi quali i parcheggi, la spiaggia libera del Malpasso, il porto, i cimiteri del Finalese, le pulizie comunali e l’area camper.

Il Cda, quindi, resta senza i due consiglieri, oltre alla presidente Sara Badano, e si era insediato nel dicembre del 2024.