Finale, Alessi vede un gruppo già pronto: “Abbiamo idee chiare e tanta qualità”

È iniziata la nuova stagione del Finale. I giallorossoblù hanno svolto il primo allenamento della preparazione e mister Diego Alessi ha tracciato un primo bilancio dopo le settimane di lavoro sul mercato, parlando anche degli obiettivi e delle insidie del prossimo campionato di Promozione.

Le prime impressioni sono positive. “Le sensazioni sono buone. Abbiamo ritrovato i ragazzi che volevamo e che siamo riusciti a portare qui durante il mercato. Fin dal primo giorno ho visto disponibilità e attenzione verso quello che vogliamo costruire. Siamo soddisfatti, ma questo è solo l’inizio. Bisogna crescere un passo alla volta e lavorare con intensità”.

Il tecnico ha scelto di entrare subito nel vivo anche dal punto di vista tattico. “I nostri principi di gioco fanno parte di ogni allenamento. Avevo pensato di aspettare qualche giorno, ma non ci sono riuscito. Li abbiamo introdotti fin da subito perché vogliamo creare un’identità chiara e arrivare pronti ai primi impegni ufficiali”.

Sul mercato il giudizio è positivo. “Insieme alla società abbiamo lavorato in piena sintonia. Abbiamo rispettato il budget e individuato i profili che cercavamo. Non potevamo competere con le squadre economicamente più attrezzate, ma siamo riusciti a prendere giovani del 2005 e 2006 con qualità importanti. Siamo soddisfatti della rosa costruita”.

Tra gli innesti c’è anche Andrea Vittori, chiamato a dare esperienza al gruppo. “Lui, come Tona, Moretti e Brovida, dovrà essere un punto di riferimento. Oltre alle qualità tecniche, servirà trasmettere personalità e mentalità ai ragazzi più giovani. Vogliamo essere un gruppo unito e competitivo”.

La preparazione si svolgerà sul campo di Noli a causa dei lavori al Borel. “L’anno scorso le condizioni del nostro campo ci hanno creato tanti problemi, soprattutto dal punto di vista degli infortuni. Per questo voglio ringraziare Noli: ci ha accolto nel migliore dei modi e ci ha fatto sentire subito a casa”.

Infine uno sguardo al campionato. “Mi aspetto una Promozione molto equilibrata. Non vedo squadre destinate a fare da comparsa. Per il vertice considero Virtus Sanremese e Sestrese le principali favorite, ma sarà un girone difficile per tutti. Noi dovremo farci trovare pronti fin dal primo giorno”.