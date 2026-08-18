Festival caARTEiv delle Arti a Murialdo, ecco i vincitori

L’associazione culturale caARTEiv annuncia i risultati dei concorsi 2026, ma nel contempo rammaricata di dover comunicare che la cerimonia di premiazione con mostra e concerto correlati, è stata rimandata alla primavera 2027, per consentire di svolgere al meglio quanto in programma nei locali rinnovati dell’agriturismo “Antica Casa Bellone” nella borgata Riofreddo a Murialdo.

Inoltre, l’associazione ha decretato anche sei premi di merito aggiuntivi, che saranno conferiti solo in presenza dei premiati sempre nella primavera 2027.

Ecco in dettaglio la graduatoria con i nominativi dei premiati e i premi aggiuntivi ancora non abbinati ai vincitori.

Premi Festival caARTEiv delle Arti 2026:

– 1º premio libro – saggio – “Yoga, Unione d’amore tra Oriente e Occidente” – Mauro Giordano – Caramagna Piemonte – CN

– Trofeo di merito libro – saggio – “Viaggio in Tabestan” – Matteo Molino – Milano

– 1º premio libro romanzo breve – “Rose rosse per Klarissa“ – Gilda Donolato – Varese

– 1º premio libro – silloge racconti – “A tu per tu con l’ignoto” – Rosanna Carletti – Genova

– 1º premio libro – silloge poesie – “Coriandoli di luce Vi ricordo così” – Enrico Parravicini – Varese

– Trofeo di merito – libro religioso – “Emmaus il cammino di Cleopa e Luca” – Vittorio Luciano Banda – Pavia

– 1° premio poesia – “Ettorina” – Luigi Pecchini – Montecchio Emilia – RE

– 1º premio poesia – “Il profumo delle pagine sfogliate” – Attilio Rossi – Carmagnola – TO

– 1º premio racconto – umoristica – “Neanderthal man” – Pietro Raniero – Acqui Terme

– 1 poesia dialetto – “Sutta e castagne” (Sotto i castagni) – Bolia Vincenzo – Albenga

– 1º premio cartolina digitale poesia in cartolina – Da Lecco con Amore – “Versi su Lecco” – Cinzia Rusconi – Lecco.

Premi conferiti caARTEiv 2026 solo in presenza con la premiazione 2027:

– Trofeo Festival Artino caARTEiv (originalità – fantasia)

– Trofeo Bellone Nello (soci premiati caarteiv – veterani)

– Trofeo Agriturismo “Antica Casa Bellone” weekend per 2 persone notte+colazione (artista premiato che ci raggiunge da più lontano)

– Trofeo Alta Val Bormida (tradizioni e territorio – storia e attualità)

– Trofeo Vittorio Centurione Scotto (virtuosità – avventura)

– Trofeo Aldo Capasso Florette Morand (premio della critica – metrica).