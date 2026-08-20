Ferragosto speciale in stile “Country” per i nonni della Rp Santa Caterina di Varazze

Varazze. Si chiama affetto. Si traduce in una giornata diversa, trascorsa in allegria. È successo nella residenza protetta Santa Caterina dove ai nonni ospiti è stata regalata una festa di Ferragosto che si ricorderanno.

L’hanno trascorsa lunedì in modo un po’ speciale e in perfetto stile country. Protagonisti del pomeriggio sono stati i ballerini del Wild Phoenix Country Team, che hanno portato nella struttura musica, ballo, allegria e tanta energia.

L’iniziativa è stata organizzata dall’animatrice della residenza, Roberta Badino, che fa parte dello stesso gruppo country e ha voluto coinvolgere i propri compagni di ballo per regalare agli ospiti un pomeriggio diverso dal solito. Sorrisi e coinvolgimento.

I ballerini si sono esibiti in diverse coreografie country, creando fin da subito un clima di festa e riuscendo a coinvolgere e divertire gli ospiti. Applausi, musica e qualche momento di partecipazione insieme.

“Al termine dell’esibizione – ci racconta Roberta – abbiamo condiviso tutti insieme una merenda, trasformando il pomeriggio in un momento ancora più conviviale e familiare. Per noi è stata un’esperienza davvero bella, – sottolinea – perché iniziative come questa rappresentano molto più di un semplice momento di intrattenimento: portano all’interno di una residenza relazioni, socialità, stimoli e contatto con la comunità esterna, facendo sentire i nostri anziani parte attiva della vita del territorio. Ringraziamo di cuore tutti i componenti del Wild Phoenix Country Team per aver messo gratuitamente a disposizione il loro tempo, la loro energia e la loro passione, contribuendo a rendere questo Ferragosto davvero speciale per i nostri ospiti”.