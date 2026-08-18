FdI, coordinamento provinciale al completo: dentro il vicesindaco di Alassio Galtieri e il capogruppo di Albenga Tomatis

Alassio. Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia è ora al completo.

Il coordinatore provinciale Filippo Marino ha scelto i cinque membri cooptati previsti dallo statuto, completando così l’organigramma del partito in provincia di Savona.

Tra i nuovi ingressi figurano il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri e il capogruppo di FdI ad Albenga Roberto Tomatis. Entrano nel coordinamento anche Antonella Tosi, Simona Carrera e Sandro Badiale.

Una scelta che, nelle intenzioni del coordinatore provinciale, punta a garantire esperienza politica e rappresentanza territoriale: “Antonella Tosi è una persona di esperienza politica di lungo corso, candidata alle Europee e successivamente anche alle elezioni regionali – ricorda Marino -. Angelo Galtieri, figura politica di grande esperienza, è il vicesindaco di uno dei Comuni dove abbiamo una delle rappresentanze più importanti di Fratelli d’Italia in provincia di Savona”.

Per Roberto Tomatis pesa l’esperienza maturata ad Albenga: “È una persona di lungo corso, più volte consigliere comunale e oggi capogruppo ad Albenga, che è il secondo centro della provincia”.

Come detto, nel coordinamento entra anche l’avvocato savonese Simona Carrera, già candidata alle elezioni comunali del 2021 e da tempo impegnata nell’attività di partito: “Era stata una dei primi non eletti nel 2021 a Savona, si è sempre occupata di partito e fa parte del coordinamento cittadino di Savona”, spiega Marino.

La quinta scelta è Sandro Badiale, imprenditore di Varazze: “È uno storico imprenditore che ho voluto nel coordinamento anche in rappresentanza del levante. Fa parte dei Lions, gestisce uno stabilimento balneare a Varazze ed è una persona molto conosciuta sul territorio”, aggiunge il coordinatore.

Conclude Marino: “In questo modo abbiamo dato rappresentanza a tutte le zone della provincia. Ora non resta che lavorare”.

Nel coordinamento siedono inoltre alcuni componenti di diritto, tra cui i rappresentanti del movimento giovanile, il capogruppo in Regione di FdI e consigliere regionale Rocco Invernizzi, l’assessore alassino e consigliere provinciale Franca Giannotta e il capogruppo di FdI in Comune a Savona Massimo Arecco.