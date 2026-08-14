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Qualification round

Euro Cup: la Rari Nantes Savona giocherà ad Atene con Apollon, Partizan, Duisburg e Kazan

Rari Nantes Savona Vs Club Nataciò Atletic Barceloneta
Foto d'archivio

Savona. Si è svolto poco fa a Varna, in Bulgaria, il sorteggio valevole per i Qualification Round dell’Euro Cup 2026/2027.

Il Banco BPM Rari Nantes Savona è stato sorteggiato nel girone B, l’unico con 5 squadre, che si giocherà ad Atene con VK Partizan, ASC Duisburg e.V., Kos-Sintez Kazan ed ovviamente i padroni di casa del G.S. Apollon Smyrnis. Le partite si disputeranno il 9, 10 e 11 ottobre.

Afferma l’allenatore, Alberto Angelini: “Siamo sempre un po’ sfortunati nei sorteggi europei, infatti siamo nell’unico girone con cinque squadre. Sono tutti avversari difficili e bisognerà affrontare le partite già con un buon livello di gioco. Siamo, però, molto felici di partecipare anche quest’anno alle competizioni europee e di portare per un’altra stagione il nome di Savona in giro per l’Europa cominciando da Atene”.

Dichiara il direttore generale, Nicola Giotta Lucifero: “Abbiamo una bella squadra, con molti giovani su cui contiamo molto. Sono sicuro che ci daranno tutti delle grandi soddisfazioni”.

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