Albisola Superiore. Brillano le stelle più luminose delle nostre discoteche, e celebrano importanti feste di compleanno nell’estate 2026. Fanno 60 anni per la Suerte di Laigueglia, fanno 30 anni per i Golden Beach di Albisola Superiore. Attenzione a non liquidare l’attività delle discoteche come semplice movida, perché sconfina nell’economia, dovendo un territorio che si basa sul turismo essere attrattivo per i giovani.

Oggi dunque ci addentriamo nei Golden Beach, in occasione della loro trentesima stagione. Nel 1997 Carlo Macri’, che aveva questa spiaggia, incontrò Giancarlo Bruzzone e Giacomo Canale, che in particolare ci accompagnerà in questo viaggio e che ricorda subito la serata “ufficiale” per i trent’anni, che si è tenuta mercoledì 8 luglio con madrina Sabrina Salerno.

Inizia Canale: “In quel 1997 iniziammo a far ballare al lunedì e giovedì sera. Eravamo una semplice spiaggia, con la consolle messa su due barili, ma tante idee e tanta passione. Non dimenticherò mai quell’immagine. Eravamo Pr, andavano prima al Pilar a reclutare gente e poi venivamo qui”.

Che cosa sono oggi i Golden?

“Provo a rispondere. Sono un disco beach che fa tendenza in tutto il Nord Ovest, per il fascino che ha ballare in riva al mare e per le collaborazioni che abbiamo con tanti prestigiosi locali a Milano, Torino, Cuneo, Alessandria, Genova. Al sabato il 70 per cento dei nostri clienti arriva da fuori, lungo la settimana abbiamo clienti di ogni età a seconda della serata. Diciamo che la nostra formula è il coinvolgimento del pubblico, grazie alla scelta dei dj e dei vocalist. E’ sempre una grande festa”.

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Estate 2026, i Golden Beach di Albisola festeggiano trent’anni

Riprendiamo il viaggio nei trent’anni dei Golden…

“Nei primi anni 2000 sono arrivati Luca Scremin e Paolo Bertuglia, ognuno ha il suo compito e il risultato è una squadra molto compatta. Ci intendiamo con uno sguardo”.

Non ha mai citato ospiti di grido…

“Abbiamo avuto Stefano De Martino, Raoul Bova, Rocco Siffredi, Pio e Amedeo e altri. Ma si’, se vuol dire che l’atmosfera Golden vince su tutto, posso essere d’accordo”.

Quest’anno quanto dura la stagione?

“Da Pasqua a fine settembre, mesi di attività. Siamo particolarmente orgogliosi della misure di sicurezza, dell’attenta selezione alla porta. I genitori quasi ci affidano i figli, sanno che qui sono al sicuro”.

Programmi?

“Quelli sono sempre in evoluzione. A giugno abbiamo inaugurato il nuovo ristorante, la Terrazza Golden, che è già al primo posto su 17 nella classifica The Fork dei ristoranti di Albisola Superiore. Lo si deve soprattutto al lavoro del nostro chef Vincenzo Castellano, un artista. Incontra molto successo anche il pranzo animato della domenica ideato e curato dal nostro Andrea Traverso, che richiama gente da tutto il Nord Italia”.

A proposito di programmi, spetta a Carlo Macri’, da cui tutto è iniziato, rispondere alla domanda più delicata: ci sono le aste in arrivo, siete pronti ad affrontarle?

Dice Macri’: “Lo zoccolo duro, la parte su cui si trova ad esempio il ristorante, e’ nostra e non andrà all’asta. E’ già qualcosa. Per il resto pensiamo di avere le carte in regola per affrontare il bando, che riguarderà’ i prossimi cinque anni. Abbiamo esperienza e requisiti adatto per essere sereni”.

L’uomo dei conti, mentre Luca Scremin si esprime alla consolle, e’ Paolo Bertuglia. Quante persone lavorano ai Golden?

Risponde: “Direi più di cento, siamo una piccola industria e non trascuriamo nessun aspetto, dalla sicurezza ai Pr, dalla parte artistica all’assistenza ai clienti, dalle cene a quando la discoteca è piena. Ma sa una cosa? Anche i conti si fanno tornare con la passione, perché e’ quella che ci spinge a dare sempre il massimo e a cercare il meglio”.

Conclusione d’obbligo per Giacomo Canale: “Contiamo sempre sui nostri dj e vocalist, che sanno interpretare lo spirito Golden e cioè coinvolgere il pubblico. Certo, all’occorrenza c’è un po’ di rotazione, ma sempre con persone che conoscono i nostri principi”.