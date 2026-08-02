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Per futili motivi

Escono dal locale in preda ai fumi dell’alcol, lite tra due ragazzi a Finale: un giovane colpito con una cintura

Sul posto Croce Bianca e carabinieri, un giovane portato in ospedale

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Finale Ligure. Una lite per futili motivi, poi un colpo con una cintura. È successo questa notte a Finale Ligure, nei pressi di piazza Vittorio Emanuele II, dove un giovane turista torinese è rimasto ferito a seguito di una discussione con un ragazzo di origine nordafricana.

I due, secondo quanto riferito, erano entrambi sotto l’effetto dell’alcol e avevano appena lasciato un locale. Al culmine della lite, uno dei due ha colpito l’altro con una cintura.

L’allarme è scattato intorno alle 4.30. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca di Finale Ligure, insieme ai carabinieri.

Il giovane è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti del caso. Le ferite riportate non sarebbero gravi.

L’episodio rientra nella notte di interventi legati alla movida e all’abuso di alcol che hanno impegnato i soccorritori in diverse località del savonese. 

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