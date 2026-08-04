Entroterra, per le imprese liguri ancora disponibile bonus di 800mila euro

Liguria. “Le imprese dell’entroterra ligure, che non avessero ancora chiesto ristoro per le spese di gestione sostenute nel 2024, possono ancora far richiesta del bonus di 3600 euro riconosciuto da Regione Liguria”. A dirlo è l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, intervenuto in Consiglio regionale in risposta all’interrogazione a risposta in aula presentata dai consiglieri Matteo Campora e Federico Bogliolo.

La misura, pensata per coprire i costi di affitto o delle utenze, ha già coinvolto 1141 imprese del commercio, dell’artigianato e dei servizi dei Comuni sotto i 5 mila abitanti. “Ci sono ancora fondi per circa 800 mila euro. Una dotazione che ci consente, potenzialmente, di sostenere ulteriori 200 imprese. Presentare domanda è molto semplice – aggiunge l’assessore – Basta compilare un modulo di autocertificazione su Filse, specificando gli importi sostenuti nel corso di quell’annualità”.

Matteo Campora (Vince Liguria) ha chiesto alla Giunta le azioni messe in campo per sostenere le piccole imprese commerciali dei Comuni non costieri. Il consigliere ha rilevato che l’entroterra ligure necessita di interventi per sostenere le imprese che lo popolano con particolare riferimento alle piccole imprese commerciali che effettuano vendita al dettaglio di diversi beni e ha ricordato che la Regione ha approvato le leggi regionali 6 del 2025 e 3 del 2008 per sostenere le attività economiche nell’entroterra ligure, leggi che devono trovare attuazione in concreto e necessitano di strumenti idonei per sostenere le imprese.

A fianco dello strumento per le imprese esistenti è ancora attivo il bando, gestito dalla Camera di Commercio di Genova, per favorire l’insediamento di nuove aperture del commercio, dell’artigianato e dei servizi nei Comuni entro i 2500 abitanti. “In questo caso, il contributo regionale è di 300 euro al mese per cinque anni – sottolinea Piana – Sono già 17 le imprese, e due in fase di istruttoria, che hanno aperto la loro attività nelle aree interne liguri grazie alla nostra misura”.

“L’augurio è che altre possano presto accedere a una misura con cui intendiamo alleggerire le spese di cassa di chi, con grande spirito di comunità, apre un presidio economico e sociale nelle nostre valli” conclude Piana.