Ennesima tragedia sulle strade: morto Marco Pagliarino, 30enne di Valleggia

Quiliano. Un altro dramma, l’ennesimo, in questa estate di tragedie per la nostra provincia. Oggi pomeriggio, in un incidente stradale, è morto Marco Pagliarino, 30enne di Valleggia, frazione di Quiliano.

L’uomo era in viaggio con la sua moto in Trentino, e stava percorrendo la strada provinciale 64 in compagnia di tre amici quando, in un tornante nel territorio di Mezzolombardo, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato violentemente contro una roccia a lato strada.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i medici del 118, i vigili del fuoco e un elicottero, ma per Marco Pagliarino non c’è stato nulla da fare ed è morto sul posto.

La notizia della terribile tragedia è arrivata a Quiliano nel tardo pomeriggio, gettando nello sconforto un’intera comunità. Marco era un grande appassionato di moto, e condivideva spesso sui suoi profili foto dei suoi viaggi in sella. Una passione che si accompagnava a quella per lo sci. Avrebbe compiuto 31 anni tra pochi giorni.