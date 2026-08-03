Eccellenza, Savona vigile sul mercato. Barone: “Terzino sinistro giovane nostra priorità. Si vedrà per un difensore centrale”

Savona. Con l’ufficialità del ripescaggio in Eccellenza, era noto che il Savona si sarebbe ancora mosso sul mercato per limare gli ultimi dettagli ad una rosa competitiva anche per il massimo campionato regionale.

E a confermare queste intenzioni è proprio il direttore sportivo Alessio Barone: “Prima di tutto siamo più che soddisfatti, perché in due anni siamo passati dalla Prima Categoria all’Eccellenza, che era un po’ l’obiettivo primario che ci eravamo prefissati. Per quanto riguarda il mercato, insieme al mister siamo molto soddisfatti della squadra e di come ha iniziato a lavorare. È ovvio che siamo alla porta: se dovesse presentarsi una o due occasioni per alzare ulteriormente il livello della rosa, le valuteremo. Ne abbiamo già parlato con la società. La squadra è di valore e non abbiamo la necessità né l’assillo di dover vincere il campionato al primo anno. È anche vero, però, che siamo il Savona e partecipiamo a un campionato regionale non per fare presenza, ma per cercare di arrivare il più in alto possibile“.

In questi giorni in campo con la squadra di Sarpero ci sono stati anche Josè Hovespian, centrocampista ex San Francesco Loano, e il portiere Gabriele Fresia che ha alle spalle un bel curricolum in Serie D con le maglie di Vado, Ravenna, Mestre e Chisola. “Sì, confermo che entrambi i ragazzi si stanno allenando con noi – dichiara Barone -. Fresia? Abbiamo aperto un discorso. Lui intanto vuole allenarsi per tenersi in forma e, allo stesso tempo, noi lo stiamo valutando. Nei prossimi giorni ci parleremo con calma”.

Sui ruoli sotto la lente d’ingrandimento degli Striscioni: “Quella del terzino sinistro giovane è sicuramente una nostra priorità, anche in base a come è stata costruita la squadra. Sicuramente ci manca un difensore centrale dal punto di vista numerico, quindi è uno dei ruoli che stiamo monitorando con maggiore attenzione. Però, ripeto, non abbiamo l’assillo di dover prendere un giocatore domani mattina. Stiamo valutando diverse situazioni e, se si presenterà l’operazione giusta per noi, la faremo“.