Eccellenza, Castiglia potrebbe salutare la Cairese: Costantini sogno (non) proibito

Il perno del centrocampo della Cairese potrebbe cambiare. Potrebbe infatti lasciare i gialloblù Luca Castiglia. Il calciatore ex Arezzo sarebbe intenzionato ad appendere gli scarpini al chiodo per concentrarsi sulla carriera lavorativa post calcio.

Il club proverà a convincerlo a rimanere ancora un anno in gialloblù. Ma la società del presidente Fabio Boveri sta comunque lavorando per trovare un sostituto di livello.

Guardando a giocatori “big” nel ruolo di play, l’unico che potrebbe liberarsi è Nicholas Costantini. Il giocatore potrebbe non rientrare più nei piani dell’Imperia dopo il ribaltone che ha portato all’esonero di Riolfo e all’arrivo di mister Lerda. Non vi sono comunque conferme ufficiali. Ma in tal caso, viene naturale ipotizzare che Buttu voglia provare a ritrovare il centrocampista che con lui è stato protagonista della vittoria dell’Eccellenza con l’Albenga.