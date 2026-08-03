Eccellenza 2026/2027: la rosa della Carcarese

Carcare. La Carcarese incomincia il suo percorso di preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Il calciomercato ha portato diverse novità alla formazione biancorossa, che quest’anno sarà allenata da mister Enrico Valmati (altra novità estiva). Il sodalizio ha comunicato la rosa dei giocatori che da stasera prenderanno parte ai lavori pre stagionali.

I CONVOCATI

Portieri: Elia Cirillo, Marcello Saettone, Riccardo Galletti

Difensori: Andrea Pavese, Thomas Berruti, Andrea Di Mattia, Fabio Prato, Luca Moretti, Elio Angeli, Daniele Mantero, Alessandro Damonte, Ponce Lombardi

Centrocampisti: Mikola Babliuk, Francesco Berretta, Gabriel Cancellara, Santiago Szerdi, Gabriele Bertoni, Christian Diamanti, Danilo Piazza, Elia Ferraro, Ifesinachi Sunday

Attaccanti: Elia Zunino, Sedki Akkari, Francesco Brignone, Marco Chiarlone, Erhanon Jonathan

Aggregati dall’Under 21: Elia Pupillo, Horma Haitam, Gabriele Maggioni, Giacomo Briano, Flavio Muca