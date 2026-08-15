E’ il giorno del Grande Ferragosto di Savona allo Scaletto dei Pescatori: controlli straordinari delle forze dell’ordine dal pomeriggio

Savona. Imponente dispiegamento di forze dell’ordine in occasione del Grande Ferragosto di Savona sul lungomare delle Fornaci. L’operazione vede la collaborazione tra Polizia Locale, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri e Capitaneria di Porto. Il presidio della zona e i controlli inizieranno da oggi pomeriggio e proseguiranno per tutta la durata dell’evento.

Un’azione congiunta, coordinata dalla Questura di Savona, per garantire la sicurezza a chi trascorrerà la serata alla festa organizzata, come da tradizione, allo Scaletto dei Pescatori.

L’attività di presidio del territorio non si limiterà all’evento di oggi, ma i controlli sono stati predisposti durante tutto il weekend di Ferragosto in città e nelle località della riviera per tutelare la sicurezza di cittadini e turisti.

IL GRANDE FERRAGOSTO

Questa sera torna a Savona il Grande Ferragosto, l’evento estivo ormai irrinunciabile che ogni anno anima il fronte mare della città. L’appuntamento è fissato per oggi allo Scaletto dei Pescatori delle Fornaci, con una serata di musica, spettacolo e intrattenimento aperta a tutti.

La serata, con inizio alle 22, sarà condotta da Luca Galtieri, storico inviato di Striscia la notizia e in prima linea con Tgevents Television, in onda su un network nazionale che si avvale di un circuito di oltre 60 emittenti.

Sul palco si alterneranno momenti di musica e animazione. La novità di quest’anno è rappresentata dal karaoke di Giacomo Aicardi, che farà cantare tutta la spiaggia, reduce dai tanti appuntamenti sulle piazze liguri e con un nutrito seguito tutto suo.

Ci sarà posto anche per alcuni interpreti, come “Quelle di un certo peso”, cioè la leader storica Fabiana Parlato con Katia Picasso, che interpreteranno “Fregatene e sorridi”, e Marco Anelli, vincitore di un Disco per l’estate.

Certamente toccherà a Rudy Mas e Luca Galtieri chiudere la serata, con la direzione artistica di Marco Dottore e la consulenza della compagnia “Nati da un sogno”.

Il Grande Ferragosto si svolgerà in uno dei luoghi simbolo della costa savonese: lo Scaletto delle Fornaci, una spiaggia libera e accessibile a tutti, che valorizza i riconoscimenti ottenuti dalla città, tra cui la Bandiera Blu anche per quest’anno.

Un appuntamento che unisce spettacolo, musica e partecipazione, confermando lo Scaletto dei Pescatori come luogo di incontro e condivisione per cittadini e visitatori.

Il Grande Ferragosto si deve a Comune, Ente Fiera di Confcommercio, Bagni Marini e Autorità Portuale, con la collaborazione della Cooperativa Il Faggio e degli sponsor Monfer e Orocash.