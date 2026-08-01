Dramma nella notte in stazione ad Albisola: 24enne investito da un treno, deceduto

Albisola Superiore. Dramma nella notte ad Albisola, dove un giovane ha perso la vita. La vittima è un ragazzo di 24 anni (classe 2002), ma i risvolti dell’accaduto sono ancora da chiarire.

È successo in stazione, intorno alle 5. Per cause ancora da chiarire, il 24enne è stato investito da un treno ed è deceduto.

Resta da capire se si sia trattato di un gesto volontario oppure di un tragico incidente, con i carabinieri, intervenuti sul posto, impegnati nelle indagini per ricostruire la dinamica.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente un’ambulanza della Croce Verde di Albisola e l’automedica del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

L’accaduto ha anche avuto ripercussioni sul traffico ferroviario. In seguito all’incidente, la circolazione è stata sospesa tra Savona e Cogoleto per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria: alcuni treni Intercity e regionali hanno registrato ritardi o subito limitazioni di percorso o cancellazioni.