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Tragedia

Dramma nella notte in stazione ad Albisola: 24enne investito da un treno, deceduto

È successo intorno alle 5, purtroppo inutili i tentativi di soccorso. Indagini in corso per ricostruire con precisione l’accaduto

ambulanza notte

Albisola Superiore. Dramma nella notte ad Albisola, dove un giovane ha perso la vita. La vittima è un ragazzo di 24 anni (classe 2002), ma i risvolti dell’accaduto sono ancora da chiarire. 

È successo in stazione, intorno alle 5. Per cause ancora da chiarire, il 24enne è stato investito da un treno ed è deceduto. 

Resta da capire se si sia trattato di un gesto volontario oppure di un tragico incidente, con i carabinieri, intervenuti sul posto, impegnati nelle indagini per ricostruire la dinamica. 

Sul posto sono intervenuti tempestivamente un’ambulanza della Croce Verde di Albisola e l’automedica del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. 

L’accaduto ha anche avuto ripercussioni sul traffico ferroviario. In seguito all’incidente, la circolazione è stata sospesa tra Savona e Cogoleto per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria: alcuni treni Intercity e regionali hanno registrato ritardi o subito limitazioni di percorso o cancellazioni.

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