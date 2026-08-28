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Sensibilizzazione

Donna salva da un’aggressione grazie al “Signal for Help”, Azzurro Donna: “L’informazione può salvare concretamente una vita”

Azzurro Donna della provincia di Savona in piazza in autunno per la tutela delle donne

Generico agosto 2026

Savona. “Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e la prontezza di uno sguardo attento hanno evitato il peggio a Savona, dove una giovane donna è stata salvata da una aggressione grazie al ‘Signal for Help’, il gesto d’aiuto con la mano riconosciuto a livello internazionale. Un episodio drammatico che riaccende i riflettori sul tema della sicurezza nel territorio”. Così in una nota Camilla Ciccarelli, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna Savona, e la vice coordinatrice provinciale Marianna Moro.

“Quanto accaduto ieri a Savona è un fatto gravissimo che ci sgomenta e che dimostra l’importanza fondamentale della consapevolezza – dichiarano Camilla Ciccarelli e Marianna Moro – Una ragazza è stata salvata da un probabile stupro solo perché un’altra persona ha saputo riconoscere quel segnale di emergenza e ha chiamato subito i soccorsi. È la prova evidente che l’informazione può salvare concretamente una vita”.

Alla luce di questi ultimi fatti, il coordinamento provinciale conferma e rafforza l’impegno già programmato per i prossimi mesi: “Come Azzurro Donna avevamo già in programma per questo autunno una presenza capillare nelle piazze delle nostre città attraverso gazebo dedicati alla sicurezza – spiegano Ciccarelli e Moro – Quanto successo ieri ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta e ci spinge a lavorare con ancora più determinazione. Nei nostri gazebo distribuiremo materiale informativo, ma soprattutto faremo formazione pratica: mostreremo a tutti – donne e cittadini – come riconoscere i segnali d’emergenza e come comportarsi o difendersi in caso di pericolo. La sicurezza delle donne è un diritto inalienabile e la prevenzione deve diventare uno strumento alla portata di tutti”.

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