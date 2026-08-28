Donna salva da un’aggressione grazie al “Signal for Help”, Azzurro Donna: “L’informazione può salvare concretamente una vita”

Savona. “Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e la prontezza di uno sguardo attento hanno evitato il peggio a Savona, dove una giovane donna è stata salvata da una aggressione grazie al ‘Signal for Help’, il gesto d’aiuto con la mano riconosciuto a livello internazionale. Un episodio drammatico che riaccende i riflettori sul tema della sicurezza nel territorio”. Così in una nota Camilla Ciccarelli, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna Savona, e la vice coordinatrice provinciale Marianna Moro.

“Quanto accaduto ieri a Savona è un fatto gravissimo che ci sgomenta e che dimostra l’importanza fondamentale della consapevolezza – dichiarano Camilla Ciccarelli e Marianna Moro – Una ragazza è stata salvata da un probabile stupro solo perché un’altra persona ha saputo riconoscere quel segnale di emergenza e ha chiamato subito i soccorsi. È la prova evidente che l’informazione può salvare concretamente una vita”.

Alla luce di questi ultimi fatti, il coordinamento provinciale conferma e rafforza l’impegno già programmato per i prossimi mesi: “Come Azzurro Donna avevamo già in programma per questo autunno una presenza capillare nelle piazze delle nostre città attraverso gazebo dedicati alla sicurezza – spiegano Ciccarelli e Moro – Quanto successo ieri ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta e ci spinge a lavorare con ancora più determinazione. Nei nostri gazebo distribuiremo materiale informativo, ma soprattutto faremo formazione pratica: mostreremo a tutti – donne e cittadini – come riconoscere i segnali d’emergenza e come comportarsi o difendersi in caso di pericolo. La sicurezza delle donne è un diritto inalienabile e la prevenzione deve diventare uno strumento alla portata di tutti”.