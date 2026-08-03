Dodicenne investito sull’Aurelia a Noli: trasportato in codice rosso al San Paolo

Noli. Grave incidente nel tardo pomeriggio lungo la strada statale Aurelia, nel territorio comunale di Noli, dove un ragazzo di 12 anni è stato investito da un’autovettura.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti l’automedica, un’ambulanza della Croce Bianca di Spotorno e gli agenti della Polizia Stradale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il giovane ha riportato diversi traumi e probabili fratture ed è stato stabilizzato sul luogo dell’incidente prima di essere trasferito in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona.

L’investimento ha causato anche significativi disagi alla viabilità lungo l’Aurelia, con rallentamenti e code durante le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti delle forze dell’ordine.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Stradale, che dovrà chiarire le circostanze che hanno portato all’investimento.