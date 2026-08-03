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Paura

Dodicenne investito sull’Aurelia a Noli: trasportato in codice rosso al San Paolo

L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio. Sul posto automedica, Croce Bianca di Spotorno e Polizia Stradale. Pesanti ripercussioni sul traffico

pronto soccorso savona

Noli. Grave incidente nel tardo pomeriggio lungo la strada statale Aurelia, nel territorio comunale di Noli, dove un ragazzo di 12 anni è stato investito da un’autovettura.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti l’automedica, un’ambulanza della Croce Bianca di Spotorno e gli agenti della Polizia Stradale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il giovane ha riportato diversi traumi e probabili fratture ed è stato stabilizzato sul luogo dell’incidente prima di essere trasferito in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona.

L’investimento ha causato anche significativi disagi alla viabilità lungo l’Aurelia, con rallentamenti e code durante le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti delle forze dell’ordine.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Stradale, che dovrà chiarire le circostanze che hanno portato all’investimento.

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