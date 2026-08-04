Dodicenne investito a Noli, trasferito al Gaslini: ricoverato in terapia intensiva

Noli/Genova. È stato trasferito all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova il dodicenne investito nel tardo pomeriggio di ieri (lunedì 3 agosto) sull’Aurelia, a Noli.

Il ragazzo, che ha riportato un politrauma, è attualmente ricoverato presso la terapia Intensiva del Gaslini. Secondo quanto appreso, non è in imminente pericolo di vita, pur rimanendo sotto stretta osservazione da parte dell’équipe medica.

L’incidente si era verificato intorno alle 19 lungo la via Aurelia. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava attraversando la strada quando è stato urtato da una Fiat 500. Nell’impatto era stato sbalzato sul parabrezza dell’auto per poi ricadere sull’asfalto.

Sul posto erano intervenuti i militi della Croce Bianca di Spotorno, l’automedica del 118 e le forze dell’ordine. Dopo essere stato stabilizzato, il dodicenne era stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona, dove i medici avevano riscontrato diversi traumi e probabili fratture, valutando fin da subito il successivo trasferimento al Gaslini.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’investimento.