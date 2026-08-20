Deve scontare 5 anni di carcere per diversi reati, arrestato dalla Squadra Mobile della Polizia a Sassello

Sassello. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato a Sassello un 58enne di nazionalità italiana in ottemperanza a un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona.

Il destinatario del provvedimento deve espiare la pena complessiva di 5 anni e 3 giorni di reclusione per reati di evasione, falso, molestie e maltrattamenti in famiglia commessi a Savona e Varazze tra il 2019 e il 2024.

Tuttavia, ad aprire le porte del carcere è stato il cumulo di pene con la condanna “patteggiata” per essere stato l’esecutore materiale dell’incendio doloso di tre autovetture commesso in Savona, nella zona di piazza Brennero, nel gennaio di quest’anno. Per quell’episodio gli investigatori della Mobile avevano arrestato sia lui che il mandante del reato.

L’uomo, rintracciato dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Savona presso il proprio domicilio, è stato condotto presso la casa circondariale di Genova-Marassi, dove sconterà la pena.