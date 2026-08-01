Desbarassu de Loa, la Pro Loco apre le iscrizioni: ecco come partecipare

Loano. E’ in programma venerdì 21 agosto l’edizione 2026 del “Desbarassu de Loa”, la fiera delle attività di Loano. Quest’anno il consueto appuntamento con lo shopping e il divertimento è organizzato da Pro Loco Loano con il patrocinio del Comune, assessorato attività produttive.

Dalle 17 fino alla mezzanotte, la passeggiata a mare si trasformerà in un grande percorso dedicato allo shopping (e non solo) all’aperto, dove le attività loanesi potranno esporre i propri prodotti e proporre offerte e occasioni a residenti e turisti. Tra le bancarelle, residenti e turisti potranno trovare anche prodotti alimentari e di artigianato.

Come da tradizione, il Desbarassu de Loa offrirà ai visitatori la possibilità di curiosare tra numerose bancarelle alla ricerca dell’affare dell’ultimo minuto, contribuendo ad animare il centro cittadino durante una delle serate più frequentate dell’estate.

I negozianti interessati a partecipare potranno riservare una postazioni previste lungo la passeggiata a mare contattando i rappresentanti della Pro Loco Loano, che forniranno tutte le informazioni utili sulle modalità di adesione e sull’organizzazione dell’evento. Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 375.899.5978 o 339.137.6478 o inviare una mail a info@prolocoloano.it.

L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti estivi dedicati alla valorizzazione del commercio locale, offrendo ai negozianti un’importante vetrina per promuovere la propria attività e ai visitatori un’occasione per vivere il centro di Loano tra acquisti, intrattenimento e convivialità.