Deposito TPL a Savona, bus in fiamme: intervento dei vigili del fuoco

Savona. Momenti di paura nel corso della notte a Savona per un incendio divampato all’interno del deposito dei bus di TPL Linea, nel quartiere di Legino.

Per cause ancora in fase di accertamento, un autobus ha improvvisamente preso fuoco all’interno dell’area.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Savona. L’intervento dei soccorritori è durato pochi minuti, ma è stato fondamentale per scongiurare il rischio che il rogo si propagasse altrove.

Una volta domato l’incendio, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza dell’area per permettere i primi rilievi e stabilire l’origine del rogo. A seguito dell’incidente, non si registrano feriti né intossicati.