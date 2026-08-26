Dengue autoctona, diagnosticato un caso in Liguria: 30enne ricoverato in ospedale

Liguria. E’ stato diagnosticato a Sanremo un caso di Dengue autoctona, ossia febbre Dengue contratta direttamente in Italia da una persona che non ha viaggiato all’estero.

Si tratta di un turista italiano 30enne, in vacanza nel ponente ligure, che da ieri è ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale “Borea” di Sanremo. Il paziente ha manifestato i sintomi tipici della dengue ma le sue condizioni sono stabili.

Sulla base del protocollo regionale per la prevenzione delle arbovirosi, nella inizierà un’attività di disinfestazione straordinaria nel raggio di circa 200 metri dai luoghi in cui ha soggiornato il paziente, da parte dei comuni coinvolti.