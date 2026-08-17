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Dego, sarà il “Ponzo” di Bragno la casa dei biancoblù in attesa di risposte per il “Perrotti”

Il club: "Pur consapevoli che c'è molto lavoro da fare, siamo contenti. Ringraziamo il comune di Cairo e la Cairese"

Generico agosto 2026

Importanti novità in casa Dego.

La società biancoblù ha annunciato ufficialmente che per questa stagione, in attesa di risposte per il campo Perrotti, gli allenamenti e le partite casalinghe si disputeranno nel campo “P. Ponzo” di Bragno.

“Sono stati mesi di sacrificio, pur consapevoli che ci sia ancora molto da fare, siamo contenti dei lavori svolti – dichiara il club -. Cogliamo l’occasione per ringraziare il comune di Cairo Montenotte e l’Asd Cairese per averci dato questa possibilità“.

 

 

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