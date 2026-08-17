Dego, sarà il “Ponzo” di Bragno la casa dei biancoblù in attesa di risposte per il “Perrotti”

Importanti novità in casa Dego.

La società biancoblù ha annunciato ufficialmente che per questa stagione, in attesa di risposte per il campo Perrotti, gli allenamenti e le partite casalinghe si disputeranno nel campo “P. Ponzo” di Bragno.

“Sono stati mesi di sacrificio, pur consapevoli che ci sia ancora molto da fare, siamo contenti dei lavori svolti – dichiara il club -. Cogliamo l’occasione per ringraziare il comune di Cairo Montenotte e l’Asd Cairese per averci dato questa possibilità“.