Dall’Anpi di Celle tre borse di studio agli studenti in ricordo dei Fratelli Figuccio

Celle Ligure. Jim e Stiv. Due ragazzi. Due partigiani. Una storia di valore che non si dimentica, la loro. Così fa anche l’Anpi di Celle.

Sono tre le borse di studio, del valore di 600 euro ciascuna consegnate studentesse e agli studenti delle scuole medie hanno finito il ciclo di studi e stanno per iniziare quello delle superiori.

Un gesto che rientra nella seconda edizione delle borse di studio indette dalla Sezione ANPI di Celle Ligure nel 2025 per celebrare l’80esimo anniversario dell’eccidio dei Fratelli Figuccio, richiamandosi allo stesso tempo al secondo comma dell’Articolo 3 della Costituzione, che promuove la rimozione “degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.

Le borse di studio si inseriscono nel più ampio programma di iniziative pensate per i ragazzi del paese tra cui i progetti da anni avviati con gli insegnanti delle scuole, elementari e medie, e legati al 25 Aprile, e la consegna di una copia della nostra Carta Costituzionale a chi ha compiuto i 18 anni, in occasione del 2 Giugno.