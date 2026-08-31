Dalla scuola di danza di Cairo la carcarese Anna Bonino vola all’Accademia della Scala

Carcare. Un sogno che si avvera: a soli 11 anni Anna Bonino ha superato l’audizione per il primo corso dell’Accademia di Danza della Fondazione Teatro alla Scala di Milano.

È la storia della giovane ballerina di Carcare, che il prossimo 7 settembre inizierà un nuovo e importante percorso di studi in una delle istituzioni più prestigiose nel panorama internazionale della danza.

Anna, classe 2015, si è avvicinata alla danza a soli quattro anni, entrando nella scuola “La Danza È” di Cairo Montenotte, diretta da Irene Bove. È qui che ha mosso i suoi primi passi, costruendo nel corso degli anni le basi della propria preparazione e coltivando una passione diventata progressivamente sempre più importante.

Un percorso lungo sette anni, durante il quale Anna è cresciuta non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche nella determinazione e nella consapevolezza necessarie per affrontare una selezione particolarmente impegnativa come quella dell’Accademia della Scala. Il superamento dell’audizione le consentirà ora di trasferirsi a Milano e iniziare il primo corso dell’Accademia, dove avrà l’opportunità di studiare e perfezionarsi sotto la guida di professionisti di altissimo livello.

“Siamo felicissimi – racconta la famiglia – e soprattutto orgogliosi del percorso che ha fatto in questi anni. È iniziato tutto quando aveva appena quattro anni, quasi come un gioco, e oggi si trova davanti a un’opportunità straordinaria. Sappiamo che quello che l’aspetta sarà un percorso impegnativo, fatto di studio e sacrifici, ma Anna è felice e non vede l’ora di iniziare questa nuova esperienza. Per Anna si apre così un capitolo importante, con l’opportunità di formarsi in una realtà internazionale dedicata ai giovani danzatori, portando con sé le radici di un percorso iniziato sette anni fa a Cairo Montenotte”.

Il sindaco Rodolfo Mirri e tutta l’Amministrazione comunale di Carcare si congratulano con Anna per questo importante traguardo e per l’impegno e la determinazione dimostrati in questi anni. A lei rivolgono i migliori auguri per questa nuova avventura, con l’auspicio che possa raggiungere sempre più grandi traguardi e costruire una brillante carriera ai massimi livelli, continuando a coltivare con passione il suo sogno.

Un orgoglio per Anna, per la sua famiglia e per tutta la comunità di Carcare.