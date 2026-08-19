Dalla regione Liguria 2,2 milioni di euro per l’apprendistato: coinvolti oltre 3 mila nuovi profili

Genova. Regione Liguria investe 2,2 milioni di euro, attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+ 2021-2027), per finanziare l’offerta formativa pubblica destinata all’apprendistato professionalizzante. Le risorse sosterranno percorsi formativi erogati da 52 organismi accreditati, articolati in moduli da 40 ore e previsti dai contratti di apprendistato.

“L’intervento consente di garantire continuità a un’offerta formativa dedicata allo sviluppo delle competenze di base e trasversali richieste dalla normativa nazionale, dalla sicurezza all’organizzazione del lavoro, dalle competenze digitali alle lingue straniere, fino alle capacità relazionali – dichiarano il vicepresidente della Regione Liguria con delega alla formazione Simona Ferro e l’assessore regionale alla programmazione FSE Marco Scajola. – Grazie a queste nuove risorse proseguiamo il percorso avviato nell’ultimo anno, che ha permesso di rendere più tempestivo ed efficiente l’inserimento degli apprendisti nei percorsi formativi e il completamento delle attività previste. L’apprendistato professionalizzante continua a rappresentare uno strumento strategico per le imprese, che lo utilizzano sempre più come canale privilegiato per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Con questo stanziamento Regione Liguria conferma una programmazione efficace delle risorse europee, trasformandole in opportunità concrete per il tessuto produttivo e per le nuove generazioni”.

L’iniziativa consentirà l’avvio della formazione per 3.081 apprendisti e rappresenta il primo intervento attuativo del provvedimento approvato dalla regione lo scorso 17 luglio, che destina complessivamente 23,3 milioni di euro per finanziare la road map delle misure di formazione professionale del secondo semestre 2026 con le risorse FSE+ 21-27.