  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Problema da risolvere

Cosseria, problemi con la rete Tim. Il sindaco Molinaro: “Frequenti interruzioni. Sono esasperanti e pericolose”

Lo sfogo del primo cittadino: “Questi disservizi penalizzano sia i cittadini che il settore imprenditoriale”

antenne telefonia mobile ripetitori cellulari
Foto d'archivio

Cosseria. Problemi con la rete Tim a Cosseria, che si prolungano ormai da alcuni giorni. 

A darne notizia, il sindaco Roberto Molinaro che non ha risparmiato anche un duro attacco ed uno sfogo sulla situazione: “Sono tre giorni che la rete Tim funziona ad intermittenza e a volte è assente per ore”.

“Nonostante tutti i proclami per rendere connessa la Valbormida, la realtà è che il territorio subisce ancora forti disagi riguardo alla connessione telefonica e di conseguenza di internet. Questi disservizi penalizzano sia i cittadini che il settore imprenditoriale”, ha proseguito.

“Purtroppo non si tratta di episodi isolati, la mancanza di connessione telefonica è reiterata negli anni e ciò non è un biglietto da visita attraente per chi decidesse di investire o prendere residenza in Valle. Queste frequenti interruzioni sono esasperanti e sono pericolose; in caso di emergenza sanitaria o di calamità come potremmo comunicare le richieste di intervento?”, ha concluso il primo cittadino. 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.