Cosseria, problemi con la rete Tim. Il sindaco Molinaro: “Frequenti interruzioni. Sono esasperanti e pericolose”

Cosseria. Problemi con la rete Tim a Cosseria, che si prolungano ormai da alcuni giorni.

A darne notizia, il sindaco Roberto Molinaro che non ha risparmiato anche un duro attacco ed uno sfogo sulla situazione: “Sono tre giorni che la rete Tim funziona ad intermittenza e a volte è assente per ore”.

“Nonostante tutti i proclami per rendere connessa la Valbormida, la realtà è che il territorio subisce ancora forti disagi riguardo alla connessione telefonica e di conseguenza di internet. Questi disservizi penalizzano sia i cittadini che il settore imprenditoriale”, ha proseguito.

“Purtroppo non si tratta di episodi isolati, la mancanza di connessione telefonica è reiterata negli anni e ciò non è un biglietto da visita attraente per chi decidesse di investire o prendere residenza in Valle. Queste frequenti interruzioni sono esasperanti e sono pericolose; in caso di emergenza sanitaria o di calamità come potremmo comunicare le richieste di intervento?”, ha concluso il primo cittadino.