Coppa Italia Serie D, il Millesimo batte anche il Celle Varazze: all’Olmo-Ferro finisce 1-2

CELLE VARAZZE (33′ Graziani) 1-2 MILLESIMO (20′ e 74′ Gabelli)

90+8′ Finisce qui all’Olmo-Ferro, il Millesimo vince 1-2.

90+7′ Fallo su Camara, punizione in zona offensiva per il Millesimo che avrà presumibilmente l’ultimo possesso.

90+1′ Villar dai venti metri, tiro bloccato da Radu.

90′ Passa ancora Gualtieri sulla corsia di destra, si accentra e calcia ma la conclusione si spegne in out e non impensierisce Radu. Nel frattempo sono stati assegnati cinque minuti di recupero.

86′ Donaggio interviene in ritardo su Cappellari, cartellino giallo per il capitano delle Civette.

85′ Destro violento di Gualtieri che si stampa sulla traversa. Celle Varazze in grande difficoltà negli ultimi dieci minuti, sembra evidente un calo fisico.

82′ Sostituzione anche per il Celle Varazze: entra Di Battista al posto di Miragliotta.

80′ Piacenza ci prova dalla distanza, pallone abbondantemente sul fondo. Altro cambio intanto per mister Macchia: entra Cappellari al posto dell’uomo che sta decidendo la partita, Leonardo Gabelli.

78′ Entra Camara nel Millesimo, finisce la partita di Edoardo Totaro.

74′ Gabelli fa 1-2! Gran giocata di Gualtieri che entra in area, scarica per Totaro che va al tiro ma la sua conclusione viene respinta e sulla ribattuta si avventa Gabelli. Tiro deviato e pallone in porta, Millesimo di nuovo avanti.

73′ Graziani calcia dal limite, Sciascia blocca in due tempi.

72′ Fallo di Lustosa su Gabelli, calcio di punizione da una zona ravvicinata per il Millesimo. Si presenta Villar sul punto di battuta, tiro sulla barriera.

71′ Ricordiamo che in caso di parità al termine dei novanta minuti si procederà direttamente con i calci di rigore, senza passare dai tempi supplementari.

68′ Crampi per Gabelli, che era entrato nel primo tempo per sostituire Sicca. Intanto è il momento del cooling break.

65′ Cambio nel Millesimo, è il momento di Ricardo Villar. Esce Rossello. Cambio di modulo dunque per mister Macchia.

64′ Lazzaretti ferma la ripartenza di Trainello: ammonito.

60′ Occasione per il Celle Varazze con un cross insidioso dalla sinistra, nessuno riesce però ad avventarsi sul pallone. Intanto un cambio nelle file dei padroni di casa: entra Lustosa al posto di Armini.

57′ Punizione interessante per le Civette. Calcia Donaggio, pallone sulla barriera.

51′ Qualche difficoltà anche per il Celle Varazze in fase di impostazione, ottimo lavoro da parte di Piacenza e Totaro in fase di pressione.

48′ Totaro riconquista palla in zona offensiva e si lancia verso la porta avversaria, conclude da posizione leggermente defilata ma Radu respinge.

47′ Primo squillo della seconda frazione: cross di Ressia che diventa un tiro ma termina sul fondo.

Si riparte con un cambio nel Millesimo: entra Gadau al posto di Cigliutti. Comincia la ripresa.

Secondo Tempo

45+4′ Termina un bel primo tempo all’Olmo-Ferro. 1-1 tra Celle Varazze e Millesimo. Risultato che forse sta stretto alle Civette.

45+2′ Arriva un’altra ammonizione nel Celle Varazze, cartellino giallo per Ressia poco dopo il suo ingresso in campo.

43′ Si è fatto male Scarrone, costretto a uscire. Al suo posto entra Ressia.

40′ Totaro scambia con Gualtieri, quest’ultimo va al tiro e il pallone termina fuori di poco. Era comunque tutto fermo perché Gualtieri, secondo arbitro e assistente, si trovava in fuorigioco.

37′ Tanti errori tecnici del Millesimo, sia in fase di costruzione sia una volta superata la metà campo. Da qualche minuto si è alzato Totaro, andando così ad affiancare Piacenza in un 4-4-2.

33′ Pareggia il Celle Varazze! Pasticcio di Sciascia che non esce sul lancio lungo di Radu, Graziani anticipa il portiere giallorosso e calcia in porta. Prima colpisce il palo, sulla respinta trasforma. 1-1 meritato dalle Civette.

30′ Assegnato il primo cartellino della partita: giallo per Annaloro.

28′ Troppo ambizioso Traniello che prova a calciare al volo da lontano, il pallone finisce distante dalla porta di Sciascia.

25′ Pausa di metà tempo, c’è il cooling break.

21′ Rispondono prontamente i padroni di casa con un cross verso Armini che colpisce di testa ma trova la deviazione di Sciascia.

20′ Passa in vantaggio il Millesimo! Alla prima opportunità, la squadra di Fabio Macchia colpisce. Contropiede guidato sulla zona sinistra del campo, cross sul secondo palo a pescare Gabelli che spedisce in porta. 0-1 all’Olmo-Ferro.

17′ Ci prova Padovan dalla distanza, conclusione abbondantemente sopra la traversa.

14′ Non ce la fa Sicca, entra Gabelli al suo posto. Già Villa si era fatto male contro la Fezzanese e oggi non è della partita. Periodo sfortunato a livello di infortuni per il Millesimo.

12′ Mancino di Traniello rasoterra, blocca in due tempi un non impeccabile Sciascia. Buona partenza del Celle Varazze.

11′ Problema fisico per Sicca che zoppica vistosamente. Esce momentaneamente dal campo, l’infortunio è alla caviglia destra.

10′ Altra chance per il Celle. Ci prova Miragliotta da fuori area con un destro a giro, ci arriva Sciascia che riesce a respingere.

6′ È un Millesimo un po’ superficiale in questo avvio. Anche Reali perde un pallone velenoso e il Celle Varazze conquista una rimessa in zona offensiva. L’azione successiva vede il colpo di testa di Donaggio spegnersi sul fondo.

5′ Anche il Millesimo propone una difesa a 4, diversamente da quanto visto contro la Fezzanese. I giallorossi hanno approcciato la gara con il 4-2-3-1.

3′ È il 4-3-3 il modulo scelto da Amirante con Traniello largo a destra, Armini a sinistra e Donaggio punta centrale.

1′ Subito una grande occasione per il Celle Varazze. Blitz di Squarzoni che recupera palla a metà campo, il Millesimo è sbilanciato e il centrocampista parte palla al piede. Fa partire la conclusione dal limite dell’area, ma il tiro è impreciso e termina alto.

Si comincia! Il primo pallone è del Millesimo con Piacenza che dà il via alla partita.

Primo Tempo

Le squadre stanno per entrare sul terreno di gioco, tra poco si parte.

A seguire dal campo il riscaldamento delle Civette c’è anche Gianluca Mansueto, il proprietario del Celle Varazze.

Celle Varazze – Millesimo, le formazioni

C’è curiosità per il primo Celle Varazze di Amirante. Distinta alla mano, dovrebbe essere un 4-4-2 il modulo scelto dall’ex attaccante.

Per il Millesimo ci sono diverse novità rispetto alla vittoria contro la Fezzanese, come anticipato da mister Macchia. Anche Villar, protagonista domenica scorsa, partirà dalla panchina.

Celle Varazze: 1 Radu, 3 Miragliotta, 4 Ghigliotti, 5 Scarrone, 8 Squarzoni, 10 Donaggio, 17 Armini, 18 Padovan, 20 Annaloro, 21 Graziani, 26 Traniello. A disposizione: 22 Atzori, 2 Perata, 7 Di Battista, 11 Lustosa, 16 Bovio, 19 Birzò, 23 Marino, 25 Ressia, 28 Chiaia. Allenatore: Savio Amirante.

Millesimo: 1 Sciascia, 2 Ferraro, 3 Cigliutti, 4 Rossello, 5 Nenci, 6 Reali, 7 Totaro, 8 Lazzaretti, 9 Piacenza, 10 Gualtieri, 11 Sicca. A disposizione: 12 Odorico, 13 Cappellari, 14 Gadau, 15 Cinquini, 16 Ghiribaudo, 17 Gabelli, 18 Camara, 19 Villar, 20 Siri. Allenatore: Fabio Macchia.

Celle Varazze – Millesimo, l’avvicinamento

Dopo un’estate tormentata, comincia la stagione ufficiale del Celle Varazze. Il cambio di proprietà, prima l’annuncio e poi le dimissioni di mister Corradi fino ad arrivare alla nomina di Savio Amirante come allenatore. Insomma, sono stati mesi caldi per le Civette che da oggi però devono dimostrare di avere le idee chiare.

Il primo appuntamento è contro il Millesimo nel primo turno della Coppa Italia di Serie D. Dei giallorossi – vincenti contro la Fezzanese nel turno preliminare – si può dire il contrario. Programmazione e stabilità sono ormai le parole chiave della squadra di Fabio Macchia, intenzionata a farsi notare anche nella nuova categoria. Quello odierno – seppur sia ancora calcio d’agosto – è già un test importante per capire obiettivi e stati di forma, in attesa dell’inizio del campionato la prossima domenica.