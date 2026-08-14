Coppa Italia Serie C, Vado – Inter U23 LIVE: la cronaca dal “Sivori” di Sestri Levante

VADO – INTER U23 1-1 (18′ Lionetti; 44′ Marello)

79′ Fuori Kaczmarski e Maye, dentro Bovo e Jakirovic nell’Inter U23.

76′ Doppio cambio per il Vado: fuori Gulinelli e De Rinaldis, dentro Piana e Ferro.

76′ Sala mura il tentativo in area di Zuberek.

74′ Si rivede in avanti il Vado. La palla arriva a Dellepiane che crossa basso per Vita, il cui tentativo di prima intenzione va fuori di poco.

72′ Rischia il Vado su un imbucata dei nerazzurri che viene fermata dal fuorigioco del secondo assistente. A terra Tampieri dopo un contrasto, soccorso dalla panchina e pronto a rientrare dopo le cure.

68′ Nuovo cooling break al “Sivori”. Pastorino sta provando a ridare vivacità alla sua squadra provando a inserire forze fresche che aiutino ad andare in progressione offensiva. L’Inter u23 sta provando ad approfittare di questo momento di stand by dei vadesi. Si parte dopo un minuto di pausa!

60′ Doppio cambio Inter: fuori Lavelli e Abnonifo, dentro Zuberek e Mosconi. Cambia anche Pastorino, per lui le sosituzioni sono tre: fuori Saiani, Lischetti, Saltarelli, dentro Rosa, Tampieri e Lazzarini

53′ Malanca prima sbaglia il tocco all’indietro, poi sull’arrivo di Lavelli riesce a recuperare mandando la palla in corner, sul quale viene servito Amerighi che in spaccata va vicinissimo al gol per questione di centimetri.

51′ Altro guizzo di Agbonifo che avanza verso la porta saltando più uomini rossoblù ma senza trovare una conclusione che vada diretta verso la porta. Vado partito più timido rispetto al primo tempo.

47′ Agbonifo ha spazio e ci prova da fuori area: tentativo alto sopra la traversa.

Si riparte al Sivori!

Secondo tempo

Un buon Vado in questi primi quarantacinque minuti di partita. I rossoblù hanno subito l’occasione di sbloccare la sfida con l’occasionissima di Vita al 2′ a tu per tu con Melgrati, che “ringrazia” l’attaccante vista la sua conclusione non felice. Gara equilibrata molto equilibrata, che al 18′ si sblocca davvero con Lionetti: il trequartista rossoblù approfitta di uno svarione della difesa dell’Inter U23 e di testa deposita il gol del vantaggio rossoblù. La squadra di Pastorino gioca bene e tiene bene il campo, mantenendo invariato il risultato fino al 44′ quando è arrivato il calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Saltarelli. Sul dischetti si presenta Lavelli che si vede murato il suo tentativo da Sala, ma sulla respinta c’è Marello che è più lesto di tutti a depositare in rete la sfera dell’1-1.

45’+2′ Finiscono i due minuti addizionali: Vado e Inter vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-1, al gol di Lionetti risponde Marello.

45′ Due minuti di recupero.

44′ Parte Lavelli…parata di Sala! Sulla ribattuta però arriva Marello che deposita in rete: parità al “Sivori”.

43′ Calcio di rigore per l’Inter! L’arbitro fischia un contatto di mano da parte di Saltarelli.

42′ Ammoniti Saltarelli e Fiordilino dopo una scaramuccia prima della battuta del calcio d’angolo.

41′ Agbonfo calcia in mezza su punizione, sporca la deviazione un difensore rossobù e la palla finisce in corner dopo aver oltrepassato tutta l’area di girore.

40′ Primo giallo del match: ammonito Dellepiane per un fallo tattico a centrocampo.

35′ Recupero palla di De Rinaldis che poi prova il tiro da centrocampo vedendo Melgrati leggermente fuori posizione. Il portiere neazzurro rientra ma la conclusione è leggermente fuori misura.

34′ Bel fraseggio dei rossoblù che porta Dellepiane a crossare verso l’area: palla spazzata via, un bel Vado.

27′ Colpo di testa di Lavagna servito bene in area sulla corsia di destra: pallone che esce a lato.

23′ Cooling break al “Sivori”. Un buon Vado quello che si sta vedendo in questa prima parte di partita. Vantaggio a parte, la squadra di Pastorino sta dimostrando di tenere bene il campo contro una formazione interessante come quella allenata da Vecchi. Si riprende a giocare intorno al 25′.

19′ Fuori Milani, dentro Marello nell’Inter U23: il numero 78 aveva accusato un fastidio qualche istante prima del gol del Vado.

18′ Gol del Vado! Lionetti! Pasticcio della difesa nerazzurra sul cross di Saltarelli, difensore e portiere non si capiscono dopo un rimpallo e di testa è il numero 99 rossoblù a saltare e depositare in rete la palla dell’1-0.

11′ A cinque la linea dei vadesi in non possesso, sfruttando quindi anche la copertura dei due esterni Dellepiane e Saiani.

6′ Bella partenza per il Vado, ordinato in fase di non possesso e pronto a farsi trovare negli spazi per impensierire la difesa nerazzurra. L’occasione di Vita è nata da un recupero palla a centrocampo di Lischetti, già molto attivo.

3′ Occasionissima Vado! Palla persa dall’Inter U23, Lischetti recupera e avanza verso l’area di rigore. Servito poi Vita, forse anche grazie ad un rimpallo, che ha tempo per coordinarsi per il tiro con solo Melgrati ma non colpisce adeguatamente la sfera sprecando una ghiottissima situazione per trovare subito il vantaggio.

Si parte al Sivori! Inizia la prima partita ufficiale del Vado in Lega Pro!

Primo tempo

Le formazioni

Vado (3-4-1-2): 16 Sala, 14 Gulinelli, 5 Saltarelli, 39 Malanca, 2 Dellepiane, 20 De Rinaldis, 21 Di Munno, 29 Saiani, 99 Lionetti, 11 Vita, 9 Lischetti.

A disposizione: 1 Calvani, 22 Bellocci, 7 Tampieri, 10 Simonetta, 17 Lazzarini, 18 Piana, 30 Tiana, 31 Ferro, 97 Rosa.

Allenatore: Matteo Pastorino.

Inter U23: 1 Melgrati, 6 Maye, 7 Kaczmarski, 8 Fiordilino, 10 Agbonfo, 15 Stante, 19 Prestia, 29 Mancuso, 45 Lavelli, 77 Amerighi, 78 Milani.

A disposizione: 22 Taho, 95 Raimondi, 3 Marello, 4 Ceppelletti, 5 Zanchetta, 11 Zuberek, 14 Bovo, 20 Matarrese, 24 Re Cecconi, 30 Mosconi, 80 Garonetti, 86 Jakirovic.

Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: Papi di Prato.

Assistenti: Balducci e Gaiducci di Empoli.

Quarto ufficiale: Piccardi di Viareggio.

Sestri Levante. 14 agosto 2026, il giorno speciale tanto atteso dal Vado è arrivato: quello della prima partita ufficiale nella storica stagione del ritorno in Serie C. Nell’ambiente rossoblù l’emozione è palpabile e, dopo un’estate di duro lavoro tra organizzazione e sedute sul campo, è pronto a godersi una serata molto speciale al “Sivori” di Sestri Levante per il primo turno di Coppa Italia Serie C. Di fronte c’è l’Inter U23, società che rende l’evento ancora più suggestivo.

3-4-1-2 lo scacchiere tattico disegnato da Pastorino. Sala in porta; linea a tre Gulinelli-Saltarelli-Malanca; esterni Dellepiane e Saiani; in mezzo De Rinaldis e Di Munno; in attacco agirà Lionetti alle spalle del duo Vita-Lischetti. Calcio d’inizio alle ore 21.

La vincente affronterà una tra Spezia e Torres.