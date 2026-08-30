Coppa Italia Eccellenza, Savona – Cairese 1-1: Silvestri risponde a Hernandez

SAVONA-CAIRESE 1-1 (61′ Silvestri; 56′ Hernandez)
Finisce qua!
90′ + 2′ Altra occasione in mischia per la Cairese, salva tutto Agostino in uscita e poi Oubakent manda fuori.
90′ + 1′ Proteste dalla panchina gialloblù, ammonito Buttu.
90′ Tre minuti di recupero.
88′ Cattiva gestione di contropiede da parte del Savona che in 3 vs 2 non riesce a trovare la soluzione per arrivare davanti a Bodrato. Sarpero è una furia.
87′ Altra disattenzione in fase difensiva per il Savona che poteva costare il gol. Graziani filtra per Oubakent con la retroguardia sfondata con un passaggio. Poi il recupero che grazia i biancoblù.
85′ Ultimi cinque minuti di gioco. Entrambe le squadre provano a trovare l’occasione per vincere la partita.
83′ Arriva il momento di Gnecchi, che rileva Castiglione.
79′ Cairese molto dinamica in ripartenza, il Savona deve stare attento in fase di non possesso nelle scelte di scalata e marcatura.
75′ Fuori Silvestri, dentro Galli nel Savona. Fuori Gulli, dentro Sancinito nella Cairese.
74′ Schirru salva il Savona in scivolata che stava subendo un contropiede dopo una palla persa a centrocampo da Sassari. Il difensore savonese allontana il cross velenoso di Oubakent.
72′ Gran parata in tuffo di Agostino sul colpo di testa di Turone, servito splendidamente da Oubakent dalla fascia destra.
70′ Graziani salta il suo marcatore, avanza in area ma non riesce a trovare lo specchio della porta con il suo tentativo rasoterra. Savona meno lucido nelle scelte con il passare dei minuti.
68′ Fuori Cosentino e Colombo, dentro Gemetto e Cauteruccio nel Savona.
67′ Occasione Cairese! Oubakent entra in area con la difesa biancoblù in difficoltà: la sua conclusione sul primo piano però esce a lato.
64′ Ammonizione per Hernandez. Arriva poi una finestra per i cambi: fuori Freccero e Anselmo dentro De Lucia e Turone nella Cairese, fuori Fabbri dentro Sassari nel Savona.
61′ Rovesciata di Silvestri! Golazo! Bellissimo gesto tecnico del fantasista biancoblù sul bel cross in girata di Sogno. Torna la parità al Chittolina.
58′ Ammonito Freccero, fallo tattico per il giovane numero 7 gialloblù.
56′ Gol della Cairese! Colpo di testa di Hernandez precisissimo su un cross ancora più al bacio di Anselmo, solita garanzia sulla fascia. È 1-0 per i valbormidesi.
55′ Agostino in presa sul tentativo in area di Graziani. Squadre più lunghe in campo rispetto al primo tempo.
46′ Occasione Savona! Cosentino alla conclusione dentro l’area, pallone sporcato che attraversa la zona davanti a Bodrato generando un brivido ai gialloblù.
Si riparte!
Secondo tempo
45′ Fine primo tempo: Savona e Cairese vanno negli spogliatoi a reti bianche.
42′ Fallo di Schirru su Graziani: il capitano biancoblù viene ammonito.
40′ Confusione tra la difesa del Savona e Agostino, il pallone viene recuperato dalla Cairese che può avere l’opportunità di cercare la cercare la porta. Sbagliata poi la scelta, con Freccero che perde palla: i biancoblù si salvano.
38′ Cambio gioco di Sogno per Calcagno che poi crossa: Castiglione si coordina per la conclusione che viene murata dalla difesa valbormidese.
33′ Altra bella avanzata di Freccero che appoggia a Hernandez per il tiro da fuori che finisce fuori. Il giovane numero 7 lamenta un fallo che l’arbitro non segnala. Ottima partenza per lui, tanto dinamismo con e senza palla.
31′ Bella conclusione da fuori di Freccero che impegna in tuffo Agostino.
30′ Schirru ruba palla a Hernandez in maniera provvidenziale, anche lui bravo a sfondare le linee della difesa savonese. Era tutto buono.
29′ Freccero avrebbe la possibilità di avanzare sul fondo e mettere un cross in mezzo. Lo fa ma la traiettoria della sfera fijisce fuori.
26′ Altra grande occasione per la Cairese! Bel pallone filtrante di Graziani che favorisce la corsa in area di Oubakent. L’attaccante gialloblù, però, non riesce a superare Agostino che a tu per tu è bravo a uscire e approfittare di un momento di indecisione dell’avversario.
25′ Silvestri salta due avversari, entra in area e calcia: deviazione in corner da parte di capitan Boveri.
23′ Occasione Cairese! Angolo battuto da Oubakent, tocca Casazza A con un’uscita non precisa di Agostino. La palla arriva sui piedi di Hernandez che prova a metterla in mezzo per una ribattuta in rete: nulla di fatto. Sfera che esce fuori ma che brivido per i biancoblù.
21′ Grande equilibrio tra Savona e Cairese in questi primi venti minuti di gioco.
16′ Avanzata gialloblù con Oubakent lanciato in area. Il numero 10 dà poi al centro dove però nessuno dei suoi compagni riesce ad intercettare da buona posizione.
12′ Castiglione tira da fuori sulla respinta: conclusione alta, ma il centrocampista biancoblù ha fatto bene a provarci. Buona l’intensità in questa prima parte di gara: una partita viva sin da subito.
9′ Colpo di testa di Gandofo tra le braccia di Agostino. Si fa vedere anche la Cairese.
7′ Occasione Savona! Calcio di punizione battuto in mezzo da Fabbri, sulla traiettoria arriva Schirru che colpisce al volo verso la porta: il pallone esce fuori di pochissimo! Prima grande chance per gli Striscioni.
5′ Ritmi subito alti al “Chittolina”. Sugli spalti, intanto, i tifosi del Savona continuano a rendere omaggio a Mattia Nasca: un gesto molto bello da parte della tifoseria biancoblù.
Si parte!
Bellissimo momento pre partita: i tifosi biancoblù dedicano una coreografia a Mattia Nasca, ragazzo savonese e presenza costante all’interno della tifoseria savonese. Anche la Cairese omaggia il suo ricordo con un mazzo di fiori portato direttamente sotto il settore dai due fratelli Casazza.
Primo tempo
Le formazione
Savona: 1 Agostino, 2 Calcagno, 3 Colombo, 4 Giubergia, 5 Schirru, 6 Pili, 7 Castiglione, 8 Silvestri, 9 Sogno, 10 Fabbri, 11 Cosentino.
A disposizione: 12 Valenti, 13 Gemetto, 14 Rignanese, 15 Cattaneo, 16 Zhao, 17 Sassari, 18 Cauteruccio, 19 Galli, 20 Gnecchi.
Allenatore: Sarpero.
Cairese: 1 Bodrato, 2 Gandolfo, 3 Anselmo, 4 Boveri, 5 Casazza L, 6 Gulli, 7 Freccero, 8 Casazza A, 9 Hernandez, 10 Oubakent, 11 Graziani.
A disposizione: 12 Barroero, 13 Sancinito, 14 Turone, 15 Di Lucia, 16 Moscino, 17 Gaiezza, 20 Peluffo, Trezhnjeva.
Allenatore: Buttu.
Arbitra Fousfos di Albenga, coadiuvato da Bernardini e Monaci di Genova.
Vado Ligure. Savona-Cairese è una partita tra due grandi società del comprensorio, un vecchio classico del calcio ligure con l’ultimo incontro ufficiale che risale all’Eccellenza targata 1998/1999, ben 27 anni fa. Quest’anno nella stessa categoria, le squadre di Sarpero e Buttu si sfideranno al “Chittolina” per l’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza. In attesa di conoscere l’inizio del campionato, ecco un interessante primo spunto di una sfida che può rappresentare una di quelle per la la corsa alle prime posizioni.