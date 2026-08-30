Coppa Italia Eccellenza/Promozione: i risultati del weekend

Coppa Italia Eccellenza, andata ottavi di finale
Carcarese 1-0 Molassana
Vallescrivia 0-2 Lavagnese
Arenzano 2-1 Rivasamba
Sammargheritese 4-0 Campomorone
Albissole 0-4 Pietra Ligure
Golfo Paradiso Pro Recco 3-3 Genova Calcio
Savona 1-1 Cairese
Athletic Club Busalla
Coppa Italia Promozione, prima giornata fase a gironi
Girone A
Pontelungo 2-4 Ventimiglia
Virtus Sanremese 0-0 Baia Alassio Auxilium
Classifica: Ventimiglia 3, Baia Alassio Auxilium e Virtus Sanremese 1, Pontelungo 0.
Girone B
Finale 2-1 Ceriale
Albingaunia 0-2 San Francesco Loano
Classifica: San Francesco Loano e Finale 3, Ceriale e Albingaunia 0.
Girone C
Campese 4-0 Praese
San Cipriano 0-0 Masone
Classifica: Campese 3, Masone e San Cipriano 1, Praese 0.
Girone D
Sampierdarenese 0-4 Borgo Incrociati
Olimpic 2-2 Sestrese
Classifica: Borgo Incrociati 3, Olimpic e Sestrese 1, Sampierdarenese 0.
Girone E
Ca De Rissi 1-0 Little Club James
A.N.P.I. Casassa 3-1 Angelo Baiardo
Classifica: A.N.P.I. Casassa e Ca De Rissi 3, Little Club James e Angelo Baiardo 0.