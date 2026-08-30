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Coppa Italia Eccellenza/Promozione: i risultati del weekend

I primi risultati ufficiali dell'anno delle squadre savonesi. A Genova il Baiardo perde 3-1 contro l'A.N.P.I. Casassa, poker della Campese sulla Praese

Generico agosto 2026

Coppa Italia Eccellenza, andata ottavi di finale

Carcarese 1-0 Molassana

Vallescrivia 0-2 Lavagnese

Arenzano 2-1 Rivasamba

Sammargheritese 4-0 Campomorone

Albissole 0-4 Pietra Ligure

Golfo Paradiso Pro Recco 3-3 Genova Calcio

Savona 1-1 Cairese

Athletic Club Busalla

Coppa Italia Promozione, prima giornata fase a gironi

Girone A

Pontelungo 2-4 Ventimiglia

Virtus Sanremese 0-0 Baia Alassio Auxilium

Classifica: Ventimiglia 3, Baia Alassio Auxilium e Virtus Sanremese 1, Pontelungo 0.

Girone B

Finale 2-1 Ceriale

Albingaunia 0-2 San Francesco Loano

Classifica: San Francesco Loano e Finale 3, Ceriale e Albingaunia 0.

Girone C

Campese 4-0 Praese

San Cipriano 0-0 Masone

Classifica: Campese 3, Masone e San Cipriano 1, Praese 0.

Girone D

Sampierdarenese 0-4 Borgo Incrociati

Olimpic 2-2 Sestrese

Classifica: Borgo Incrociati 3, Olimpic e Sestrese 1, Sampierdarenese 0.

Girone E

Ca De Rissi 1-0 Little Club James

A.N.P.I. Casassa 3-1 Angelo Baiardo

Classifica: A.N.P.I. Casassa e Ca De Rissi 3, Little Club James e Angelo Baiardo 0.

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