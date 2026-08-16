  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Indietro

Controesodo post Ferragosto, la situazione sulle autostrade liguri: code tra Albenga e Savona

Per molti turisti che hanno passato alcuni giorni di ferie in Riviera è arrivata l'ora di rientrare nelle loro città di origine

coda autostrada

Savona. Passata la giornata di Ferragosto, che quest’anno cadeva di sabato, per molti turisti che hanno passato alcuni giorni di ferie in Riviera è arrivata l’ora di rientrare nelle loro città di origine.

Il contro-esodo domenicale, ovviamente, sta causando disagi al traffico sulle autostrade della Liguria

In A10 si registrano da metà mattinata code a tratti tra Albenga e Savona in direzione Genova proprio a causa del traffico intenso.

Sempre in A10, code anche tra Genova Aeroporto e il bivio tra l’A10 e l’A7 Milano-Genova sempre per traffico intenso.

pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.