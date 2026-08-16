Controesodo post Ferragosto, la situazione sulle autostrade liguri: code tra Albenga e Savona

Savona. Passata la giornata di Ferragosto, che quest’anno cadeva di sabato, per molti turisti che hanno passato alcuni giorni di ferie in Riviera è arrivata l’ora di rientrare nelle loro città di origine.
Il contro-esodo domenicale, ovviamente, sta causando disagi al traffico sulle autostrade della Liguria
In A10 si registrano da metà mattinata code a tratti tra Albenga e Savona in direzione Genova proprio a causa del traffico intenso.
Sempre in A10, code anche tra Genova Aeroporto e il bivio tra l’A10 e l’A7 Milano-Genova sempre per traffico intenso.