Consultorio di Albenga chiuso per infiltrazioni, Asl 2: “Servizi garantiti con soluzioni alternative”

Albenga. Infiltrazioni nello stabile di via 8 marzo che ospita il Consultorio provocate dalle forti piogge di venerdì scorso, l’Area Sociosanitaria Locale 2 di ATS Liguria informa che i locali del Consultorio sono stati temporaneamente chiusi.

“Dopo aver riscontrato il problema, il servizio si è immediatamente attivato per ridurre al minimo i disagi all’utenza, contattando le persone interessate e procedendo alla riprogrammazione delle visite e degli appuntamenti già fissati – spiegano dall’Area sanitaria – Particolare attenzione è stata riservata alle donne in gravidanza: le visite e gli esami dei prossimi giorni non subiranno alcun ritardo perché verranno eseguiti presso gli ambulatori dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure”.

E ancora: “Parallelamente, in attesa del completamento dei sopralluoghi e delle verifiche tecniche sui locali di Viale 8 Marzo, sono già stati individuati spazi alternativi per garantire la continuità dei servizi consultoriali. Si tratta di locali nuovi e recentemente ristrutturati nell’Ospedale di Comunità di Albenga, in via Martiri della Foce, che saranno disponibili per il trasferimento temporaneo del servizio da venerdì prossimo o, al più tardi, da lunedì”.

“Appena abbiamo riscontrato i danni ai locali del Consultorio – aggiungono dalla Direzione dell’Area Sociosanitaria Locale 2 – ci siamo attivati immediatamente per individuare soluzioni che consentissero di limitare il più possibile i disagi per l’utenza e garantire la continuità delle prestazioni. In particolare, abbiamo dato priorità alle visite e agli esami delle donne in gravidanza, che sono stati riprogrammati senza ritardi presso l’Ospedale Santa Corona. Sono tuttora in corso i sopralluoghi e le verifiche tecniche per definire con precisione l’entità dei danni e gli interventi necessari al ripristino dei locali di Viale 8 Marzo, in totale sicurezza per utenti e operatori”.