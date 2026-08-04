Con le stelle di San Lorenzo arriva Zucchero ad Alassio: Ligyes proietta il docufilm del grande artista

Ligyes Alassio Genova Cultura Fest chiude il ricco cartellone estivo ad Alassio con un appuntamento spettacolare, degno della notte delle stelle cadenti: una intervista in esclusiva a Zucchero condotta da Stefano Senardi. L’appuntamento è il 10 agosto, quando il Festival Ligyes – promosso dal Comune di Alassio e organizzato tramite la società partecipata Gesco con il patrocinio di Regione Liguria – porterà in piazza Partigiani la musica di uno degli artisti italiani più amati in tutto il mondo.

“Ho da sempre una grande stima per Zucchero Fornaciari sia umana che professionale. Negli anni ho avuto la fortuna di lavorarci con grandi soddisfazioni professionali, credo reciproche, ma soprattutto ho avuto occasione di toccare con mano la sua grande sensibilità e profonda umanità. Sono felice e onorato che il sindaco di Alassio Marco Melgrati e Ligyes abbiano pensato di festeggiarlo con tutti gli onori insieme a me. Sarà una serata bellissima” sottolinea Stefano Senardi.

Alle 22.30 si proietta “Zucchero ​Sugar´Fornaciari”, il documentario dedicato al cantautore emiliano dall’anima blues. Il film, diretto da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, prodotto da K+ Film Production ripercorre la vita e la carriera di Zucchero attraverso immagini, musica e testimonianze di protagonisti della scena internazionale, da Bono a Brian May, oltre a compagni di avventura e amici come De Gregori e Guccini.

La serata è introdotta da Cristina Bolla, presidente della Genova Liguria Film Commission, e condotta da Stefano Senardi, curatore della sezione musicale di Ligyes, insieme a Christian Floris. In concomitanza avverrà la consegna delle chiavi della Città e firma della piastrella del Muretto: “Alassio è lieta di accogliere una star internazionale del calibro di Zucchero e torna così ai fasti degli anni d’oro in cui transitavano grandissime personalità della musica e del cinema. Un grande onore consegnare le Chiavi della Città e raccogliere la firma che andrà ad arricchire il Muretto iconico di Alassio” afferma Marco Melgrati, sindaco di Alassio.

“Con questo evento Alassio diventa il cuore pulsante della grande musica e del cinema d’autore. Portare sul nostro territorio il docufilm su un’icona globale come Zucchero, impreziosito dall’intervista curata da Stefano Senardi, rappresenta il coronamento ideale del cartellone estivo di Ligyes” commenta Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission.

L´ingresso è gratuito.