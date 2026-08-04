Comuni montani, impegno della Regione per destinare fondi alle località escluse dalla nuova classificazione

Liguria. L’esclusione dei Comuni montani liguri e savonesi dalla nuova classificazione varata dal governo è stata tra i punti all’ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio regionale.

Il consigliere Jan Casella (Avs) ha chiesto alla Giunta di assumere una posizione formale di sostegno nei confronti delle iniziative promosse dai Comuni liguri esclusi dal nuovo elenco dei Comuni montani, anche nell’ambito dei giudizi amministrativi pendenti, ovvero attraverso ogni altra iniziativa istituzionale utile alla tutela dei territori interessati e al mantenimento del loro riconoscimento di montanità.

La nuova normativa, secondo Casella, avendo modificato i criteri di classificazione dei comuni montani, determinerebbe di fatto l’esclusione di numerosi Comuni liguri storicamente riconosciuti come montani, ignorando molti altri fattori.

Ha risposto l’assessore all’entroterra Alessandro Piana ha illustrato le iniziative assunte per venire incontro alle esigenze dei Comuni dell’entroterra dopo la iniziale classificazione del governo che – ha detto – ha un saldo negativo rispetto al passato.

Piana ha dichiarato di avere chiesto in più incontri con il ministro che sia riconosciuta la particolarità orografica della Liguria per poter accedere a fondi da destinare ai Comuni esclusi dalla nuova classificazione, finita al centro di polemiche e proteste.