Circolazione ferroviaria in ripresa dopo i danni causati dal maltempo

Liguria. Nel nodo di Genova e in Liguria la circolazione ferroviaria sta tornando progressivamente alla normalità dopo le avverse condizioni meteo che si stanno abbattendo sulla regione.

Sulla linea Ventimiglia-Genova il traffico è in graduale ripresa dalle 15.00 di oggi pomeriggio : questa mattina un fulmine ha colpito la sala comando della stazione di Ventimiglia, determinando un’anomalia ai sistemi automatici di gestione del traffico.

Sono in corso gli interventi tecnici necessari da parte di Rfi per ripristinare la regolarità e la sicurezza del trasporto ferroviario.

Rallentamenti nel corso della giornata anche nel levante ligure per anormalità riscontrate ad alcuni deviatoi (scambi) della linea.

I treni intercity e regionali hanno registrato lunghi ritardi, anche superiori ai 60 minuti. Anche i Frecciabianca hanno accumulato forti ritardi, con inevitabili disagi per i viaggiatori.