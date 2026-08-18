“Cinema in spiaggia” a Loano: il 26 agosto c’è “Alice nel paese delle meraviglie”

Loano. Ultimo appuntamento, a Loano, con il “Cinema in spiaggia”, l’iniziativa varata dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune in collaborazione con il Consorzio Obiettivo Turismo.

Per sei serate di luglio e agosto i Bagni Lampara di Loano si sono trasformati in una vera e propria sala cinematografica in cui verranno proiettati i migliori film per bambini e famiglie.

Chiude la rassegna “Alice nel paese delle meraviglie” il 26 agosto dalle 21.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore. In caso di pioggia lo spettacolo non si svolgerà. Il programma potrebbe subire variazioni. Per informazioni è possibile contattare il numero 347.1764007.