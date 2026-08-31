Cgil Savona e Federconsumatori a Tpl Linea: “Attivare la procedura di accreditamento presso il portale Carta del Docente”

Savona. “Attivare la procedura di accreditamento di Tpl Linea presso il portale ‘Carta del Docente'”. E’ questo il contenuto della lettera firmata da Licia Cesarini, Segretaria FLC CGIL Savona e Silvio Aschero, Segretario Federconsumatori APS Savona.

“Come noto, la Legge 107/2015 ha istituito la ‘Carta del Docente’, un bonus di 500 euro annui, ridotto a 384 nell’anno scolastico 2025/26, destinato all’aggiornamento e alla formazione del personale docente – ricordano -. Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha significativamente ampliato la platea dei beneficiari: La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, ha esteso il diritto al bonus ai docenti precari con incarico fino al 30 giugno o 31 agosto. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la pronuncia del 3 luglio 2025, ha ulteriormente esteso tale diritto anche ai docenti con supplenze brevi e saltuarie, vietando ogni discriminazione fondata sulla durata del contratto”.

“Il Decreto Ministeriale 59 del 31 marzo 2026 ha modificato i criteri di utilizzo introducendo la possibilità del bonus per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, rappresenta un sostegno concreto alla formazione e alla mobilità professionale del personale scolastico. Facilitare gli spostamenti per raggiungere sedi di formazione, convegni, mostre o semplicemente per il quotidiano tragitto verso le istituzioni scolastiche rientra pienamente nelle finalità di miglioramento dell’offerta formativa previste dalla norma. Diverse aziende di trasporto pubblico locale sul territorio nazionale hanno già provveduto ad accreditarsi come “esercenti” sulla piattaforma ministeriale, permettendo ai docenti di generare voucher specifici per l’acquisto di titoli di viaggio (anche AMT di Genova). Sollecitiamo quindi TPL Linea Savona ad aderire al sistema ‘Carta del Docente’ attraverso la registrazione sul portale dedicato”.

“Tale iniziativa fonirebbe un servizio di alto valore sociale per i molti insegnanti, di ruolo e precari, residenti o operanti nella provincia di Savona, incentiverebbe l’utilizzo del mezzo pubblico per gli spostamenti professionali, con una concreta manifestazione di sensibilità nei confronti dei temi ambientali, garantirebbe alla Società un’ulteriore modalità di incasso agevolata per gli abbonamenti annuali e mensili. Restiamo a disposizione per un incontro di approfondimento o per fornire supporto informativo riguardo alle modalità tecniche di attivazione già adottate con successo in altre realtà sindacali e aziendali”.