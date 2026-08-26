Ceriale, Simone Scola nominato segretario del circolo di FdI

Ceriale. A seguito del congresso provinciale di Fratelli d’Italia svoltosi lo scorso 25 luglio a Savona, che visto Filippo Marino Noberasco nominato presidente provinciale del partito, anche il circolo di Ceriale avvia una nuova fase organizzativa.

Il presidente del circolo, Fabio Garofalo, ha infatti annunciato la nomina di Simone Scola a segretario: “Con grande piacere annuncio che Simone Scola sarà il nuovo segretario del nostro circolo, una persona di cui conosco la serietà, la dedizione e l’attaccamento al territorio, qualità che saranno fondamentali per il lavoro che ci attende” dichiara Garofalo.

“Ringrazio di cuore Simone per aver accettato questo incarico con l’entusiasmo e la generosità che lo contraddistinguono, sono certo che saprà essere un punto di riferimento importante per tutti gli iscritti e i simpatizzanti di Ceriale-Albenga” aggiunge il presidente del circolo.

“Il risultato del congresso provinciale, con l’elezione di Filippo Marino Noberasco alla guida della provincia, ci consegna una squadra rinnovata e piena di energie, da questo circolo vogliamo dare il nostro contributo concreto, partendo proprio dalla nomina di Simone” sottolinea Garofalo.

“Il lavoro che ci aspetta è tanto, rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia sul territorio, ascoltare i cittadini di Ceriale ed essere sempre più vicini alle loro esigenze quotidiane” spiega ancora il presidente.

“Voglio ringraziare ancora una volta Simone per la disponibilità dimostrata e invito tutti gli iscritti e i cittadini che vogliono contribuire a questo percorso a farsi avanti, le porte del nostro circolo sono sempre aperte” conclude Fabio Garofalo.