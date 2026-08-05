Ceriale, new entry in dirigenza: ecco Antonio Capezio

Il Ceriale ha annunciato lo staff tecnico di Marco Mambrin e contestualmente anche le figure della dirigenza biancoblù.
Tra queste spicca l’ingresso nell’ambiente cerialese di Antonio Capezio, per tanto tempo nella dirigenza della San Filippo Neri.
Confermate invece le altre figure principali, come Federico Fazio nel ruolo di vice allenatore.
Il comunicato
Il Ceriale Progetto Calcio comunica i tasselli che completeranno lo Staff Tecnico di Mister Marco Mambrin.
Ai già annunciati Cecco Bellinghieri (Responsabile Prima Squadra), Enzo Gaudino (Direttore Sportivo), Federico Fazio (Vice Allenatore) e Samuele Fantoni (Team Manager), il Club svela le altre fondamentali figure, tra conferme e qualche novità.
La Società è lieta di comunicare la riconferma di Giuseppe “Beppe” Trimarchi come elemento chiave tra i Dirigenti della Prima Squadra. Una persona molto attaccata all’ambiente cerialese, avendovi militato anche da giocatore.
A lui si aggiunge una new entry rappresentata da Antonio Capezio, che per tanti anni ha svolto un ottimo lavoro alla San Filippo Neri. Un “tuttofare” che da quest’anno si metterà a disposizione dei colori biancoblù.
Poi una duplice conferma per le aree settoriali sul campo: Jurgen Dakaj, che sarà ancora il Preparatore Atletico cerialese, e Walter Cardile, confermato come Preparatore dei Portieri. Due componenti molto importanti per curare al meglio tutti i dettagli utili alla crescita della squadra.
Non da ultimo, il nuovo arrivato nel reparto medico: si unisce a noi Enrico Cossetta, Osteopata – Massaggiatore Sportivo, a cui diamo il benvenuto.
Buon lavoro a tutti!
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