Ceriale, Mambrin: “Mercato di grande lavoro, ora parla il campo”

È iniziata la nuova stagione anche per il Ceriale. Dopo settimane dedicate alla costruzione della rosa, è arrivato il momento di spostare l’attenzione sul campo. Mister Marco Mambrin ha fatto il punto sul lavoro svolto durante l’estate, soffermandosi sul mercato, sullo staff e sulle aspettative in vista del campionato.

“È stata un’estate di grande lavoro insieme a Enzo Gaudino, Francesco Bellinghieri e Federico Fazio. Ci siamo confrontati tante volte, con riunioni e incontri continui. Siamo soddisfatti del lavoro fatto e la società, con il presidente, ci è sempre stata vicina. Adesso però arriva la parte più bella: quella sul campo, che aspettavo con grande voglia”.

Mambrin ha poi sottolineato il contributo di Enzo Gaudino nella costruzione del gruppo: “Mi ha dato una grossissima mano. È riuscito a entrare nella testa e nel cuore dei ragazzi, è una persona splendida. Sul mercato ci sono sempre dinamiche particolari e opportunità che possono cambiare gli equilibri, ma sono davvero contento di aver lavorato con lui. Continuerà a darci una mano anche durante la stagione insieme a Francesco, Samu e Beppe”.

Sulla rosa, il tecnico preferisce non sbilanciarsi: “Se ci siamo rafforzati lo dirà il campo. Credo che durante l’estate sia stata costruita un’intelaiatura più ordinata, cogliendo le opportunità che si sono presentate sul mercato. Adesso però tutto dipenderà da quello che il gruppo riuscirà a esprimere. Il difficile comincia ora”.

Infine uno sguardo al prossimo campionato di Promozione, che si preannuncia particolarmente competitivo: “Le neopromosse saranno tutte insidiose e anche le squadre che erano già in categoria si sono rinforzate. Sarà un campionato di alto livello. Noi dobbiamo farci trovare pronti fin dal primo giorno di lavoro e tornare a essere una squadra ostica da affrontare. Chi verrà a giocare a Ceriale dovrà trovare sempre grandi difficoltà”.