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Sottosopra

Ceriale, incidente in via Magnone: auto ribaltata e soccorsi mobilitati

Il sinistro intorno alle 10,30: sul posto anche i vigili del fuoco, oltre ad ambulanza e automedica

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Foto d'archivio

Ceriale. Incidente stradale nella mattinata odierna (15 agosto), a Ceriale. È avvenuto in via Magnone, intorno alle 10,30, per cause ancora in via di accertamento. 

In seguito al sinistro, un’auto si è ribaltata, con il conducente, un uomo sulla sessantina, che è rimasto incastrato nell’abitacolo. 

Sul posto sono intervenuti: un’ambulanza della Croce Rossa di Ceriale, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco. 

Per fortuna, nonostante il grande spavento, non ci sono state gravi conseguenze: il ferito, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

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