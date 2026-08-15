Ceriale, incidente in via Magnone: auto ribaltata e soccorsi mobilitati

Ceriale. Incidente stradale nella mattinata odierna (15 agosto), a Ceriale. È avvenuto in via Magnone, intorno alle 10,30, per cause ancora in via di accertamento.
In seguito al sinistro, un’auto si è ribaltata, con il conducente, un uomo sulla sessantina, che è rimasto incastrato nell’abitacolo.
Sul posto sono intervenuti: un’ambulanza della Croce Rossa di Ceriale, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.
Per fortuna, nonostante il grande spavento, non ci sono state gravi conseguenze: il ferito, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.