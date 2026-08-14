Ceriale, il 26 agosto incontro con la la scrittrice Michela Andriolo e un ricordo di Sofia Barbieri

Ceriale. Una serata dedicata alle fragilità, alla forza dei legami e alla possibilità di rinascere anche attraverso le ferite della vita. Mercoledì 26 agosto torna in piazza della Vittoria a Ceriale “Palco d’Autore e Gourmet – Cultura, Cibo, Consapevolezza”, il format culturale ideato e curato dalla giornalista, divulgatrice e conduttrice televisiva Renata Cantamessa – Fata Zucchina e promosso dal Comune di Ceriale.

Alle 21,45 protagonista dell’appuntamento sarà la scrittrice Michela Andriolo, che presenterà il suo nuovo romanzo L’ombra del salice (Castelvecchi, 2026), in un incontro condotto da Renata Cantamessa con la partecipazione dell’associazione Un libro per Daniela.

Insegnante elementare e musicista, Andriolo è diplomata in Pianoforte al Conservatorio di Bologna, laureata in Lettere e specializzata in Musicoterapia all’Università Europea Jean Monnet di Bruxelles. Ha già pubblicato il romanzo Lontana da me e l’albo illustrato Seguimi. Al centro della sua scrittura ci sono le emozioni, le fragilità e quelle verità difficili che attraversano la vita e i rapporti familiari.

L’ombra del salice racconta la storia di Sofia, cresciuta in uno dei quartieri più difficili di Palermo all’interno di una famiglia segnata dalla malattia e dal silenzio. Il padre soffre di disturbo bipolare, mentre la madre finisce progressivamente per annullarsi nel tentativo di prendersi cura di lui. Sofia cresce così imparando a non chiedere, a non disturbare e a sostenere da sola il peso di un equilibrio familiare sempre più fragile.

Vergogna, paura e solitudine accompagnano il suo percorso fino all’incontro con Mimmo, anziano custode di un cimitero. Un biglietto e due mani tese diventano l’inizio di una possibilità nuova: come i rami di un salice capaci di piegarsi per offrire riparo, qualcuno finalmente si accorge di lei. Il romanzo affronta così il dolore senza fermarsi ad esso, trasformandolo in un percorso verso il riscatto e la libertà.

La serata avrà però un prologo particolarmente intenso. Alle 21, prima della presentazione del libro, piazza della Vittoria ospiterà un momento di comunità dedicato a Sofia Barberi, la giovane la cui vita è stata spezzata in seguito al tragico incidente avvenuto nella notte del 20 giugno.

A ricordarla sarà Emma Brasca, l’amica del cuore che quella notte viaggiava con lei sullo scooter, attraverso una lettura dal titolo Vi racconto la mia Sofi. Un ricordo personale, affidato alle parole e all’amicizia, al quale prenderanno parte anche Barbara De Stefano, mamma di Sofia, e la sua famiglia. Contestualmente, si terrà la conclusione della campagna di prevenzione “Saturday Drive Night” con Croce Rossa e Sna. Anche per questo momento, la conduzione sarà a cura di Renata Cantamessa.

L’appuntamento rientra nel calendario estivo promosso dal Comune di Ceriale, che attraverso “Palco d’Autore e Gourmet” affianca agli eventi di intrattenimento occasioni di confronto e approfondimento sui temi della cultura e della consapevolezza.