Ceriale, il 22 agosto in piazza della Vittoria il concerto di Iva Zanicchi

Ceriale. Sabato 22 agosto alle 22 Iva Zanicchi farà tappa in piazza della Vittoria a Ceriale con il suo tour.

Iva Zanicchi grintosa e passionale, con una vocalità in grado di spaziare dalla musica melodica a quella pop, con un concerto che non tradisce la sua natura istrionica, ci regala una cavalcata che attraversa sessant’anni di musica con brani che vanno da Testarda io, Come ti vorrei, Ciao cara come stai, La riva bianca la riva nera, Le montagne, La notte dell’addio, Un uomo senza tempo, Fiume amaro, Zingara, Non pensare a me, Voglio amarti, con cui è tornata in gara nel 2022 al festival di Sanremo, ma anche dei medley in omaggio alla canzone napoletana e alla canzone latina.

Ogni show è una serata unica, irripetibile, con musica rigorosamente dal vivo accompagnata da immagini che ne raccontano la storia.

“Mi piace salire sul palco e offrire tutta l’emozione, la passione che ho senza “fumi” o trovate scenografiche e pirotecniche. Finché ne avrò la voglia e la forza, questo è lo show che mi piace condividere. Non voglio scendere a compromessi – dichiara Iva – il playback, non fa per me. Questo spettacolo, non è solo musica, ma è un dialogo con il pubblico, un incontro vero. Condividere la magia della musica suonata e interpretata, condita da qualche battuta e magari una barzelletta, dà vita ad uno spettacolo, che è genuino, sincero, come me. I miei musicisti sono davvero molto bravi e, inoltre, duetto con il cantautore Daniele Ronda, (che ha scritto canzoni di successo, tra gli altri, anche per Nek n.d.r.) in un incontro di voci e generazionale molto particolare. Una vera festa”.

Sul palco con Iva Zanicchi ci sono Sandro Allario tastiere e fisarmonica, Daniele Ronda chitarra e voce, Stefano Pietrini batteria, Roberto Galli basso, Nicola Rossetti tastiere.

Iva Zanicchi, nata a Vaglie di Ligonchio 86 anni fa, è una delle grandi dive della canzone italiana, ma è soprattutto un personaggio travolgente, capace di mettere grinta e talento in tutto quello che fa. Si è esibita nei più importanti teatri internazionali; è entrata nelle classifiche discografiche di molti Paesi; l’unica donna ad aver vinto tre Festival di Sanremo e nel 2022 ha ritirato, acclamata dal pubblico dell’Ariston, il premio alla carriera.