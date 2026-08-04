Centrale 118, il sindaco replica a “Uniti per Albisola”: “Ricostruzione distorta dei fatti, privilegiamo il dialogo alla propaganda di partito”

Albisola Superiore. In merito alle recenti dichiarazioni diffuse dal gruppo consiliare di minoranza “Uniti per Albisola” relative alla mozione sulla Centrale Operativa 118, il Sindaco e il gruppo di Maggioranza intendono “riportare la discussione sui binari di una fedele, onesta e trasparente lettura della realtà dei fatti, smentendo ricostruzioni strumentali che non rispecchiano quanto avvenuto all’interno dell’aula consiliare“.

“Durante la seduta del Consiglio Comunale – spiegano -, la Maggioranza ha provveduto ad aggiornare dettagliatamente i consiglieri di opposizione circa l’evoluzione dello scenario rispetto al quadro di inizio luglio. È stato fornito ed illustrato un documento ufficiale congiunto, promosso e sottoscritto dai 9 Sindaci dei Comuni del comprensorio e dell’entroterra del levante savonese, già trasmesso formalmente ai vertici della Regione Liguria. Attraverso questo atto, i Primi Cittadini del territorio hanno richiesto formali e specifiche garanzie alle istituzioni regionali in merito alle indiscrezioni e alle notizie circolanti circa il futuro assetto della Centrale Operativa 118, ponendosi come interlocutori diretti e compatti a tutela della salute e dei servizi dei cittadini”.

La Maggioranza sottolinea come “vi sia stato un confronto costruttivo sulle premesse contenute nella mozione presentata dalla minoranza, poiché l’attenzione sulla salvaguardia dei presidi sanitari e di emergenza-urgenza è priorità comune ed imprescindibile. Tuttavia, le richieste finali avanzate dal gruppo “Uniti per Albisola” risultavano nei fatti già superate e rese anacronistiche dall’azione istituzionale avviata dal documento dei 9 Sindaci”.

“Per questa ragione, nel rispetto delle dinamiche democratiche e del rigoroso lavoro istituzionale, la Maggioranza ha chiesto espressamente al gruppo ‘Uniti per Albisola’ di valutare un rinvio della mozione, in attesa del riscontro ufficiale alla nota inviata alla Regione. Ciò avrebbe consentito all’intero Consiglio Comunale di analizzare i contenuti della risposta regionale e definire, se necessario, un’azione comune e coordinata”.

“Accogliamo con rammarico il rifiuto dell’opposizione di rinviare il punto e la scelta di procedere con attacchi a mezzo stampa. Non si fa politica con le prese di posizione a priori o alla ricerca della visibilità, ma con la responsabilità e il dialogo. Noi siamo amministratori di piccoli enti locali e il nostro primo dovere è pensare alla comunità e al territorio, al di sopra dei dettami o delle appartenenze di partito”.

L’Amministrazione Comunale ribadisce che “continuerà a seguire con la massima attenzione e fermezza gli sviluppi della vicenda 118 al fianco degli altri Sindaci del comprensorio, mantenendo un canale di dialogo aperto e costruttivo con gli enti regionali e sanitari, nell’esclusivo interesse della sicurezza e del benessere di tutta la cittadinanza”.

IL PD: “E’ EMERSO CHE L’AMMINISTRAZIONE E’ A FAVORE DELLO SMANTELLAMENTO DELLA CENTRALE OPERATIVA”

Anche il Partito Democratico interviene sulla questione: “Durante il cosiglio comunale del 30/07 – spiegano il Segretario Provinciale PD Emanuele Parrinello e il Segretario di Circolo di Albisola Superiore Giovanni Testa – il gruppo di minoranza Uniti per Albisola ha presentato una mozione, preparata dalla consigliera del Partito Democratico Serena Cello, con il supporto del Vicepresidente del Consiglio Regionale Roberto Arboscello, volta a far prendere posizione al comune contro la decisione della Regione Liguria di chiudere la centrale operativa del 118 di Savona entro la fine del 2026. Scelta che presenta diverse criticità. Innanzitutto una perdita in termini di conoscenza del territorio, dato che gli operatori locali non saranno trasferiti nel capoluogo, causando quindi un rischio di disservizi in una provincia come Savona caratterizzata da aree interne difficilmente raggiungibili, problemi cronici di viabilità e un grande flusso turistico estivo. A questo si aggiunge, in caso di problemi alla centrale unica, il rischio di rimanere senza il servizio, dove invece centrali diffuse avrebbero potuto compensare”.

“La seduta è stata presieduta dal vicesindaco Luca Ottonello e durante la votazione sulla mozione la maggioranza si è astenuta: dato l’ovvio voto favorevole della minoranza, la mozione sarebbe dovuta risultare approvata. Tuttavia dopo una richiesta di rivalutazione e il benestare del Segretario Comunale è stata svolta nuovamente la votazione. Questa volta la maggioranza ha votato contro, di fatto respingendo la richiesta di schierarsi contro la chiusura del 118 savonese. Non solamente la normale procedura delle votazioni è stata violata (quando mai in un Consiglio comunale è stato necessario ripetere tutto perché ci si è sbagliati), ma soprattutto durante la seconda votazione è emerso ciò che l’amministrazione pensa veramente: cioè di essere a favore dello smantellamento della centrale operativa di Savona, appiattendosi completamente sulla linea regionale e piazzandosi sul fronte opposto di diversi altri comuni come Albisola Marina dove la stessa mozione, proposta dal sindaco Gianluca Nasuti, è stata approvata a maggiornaza e la stessa Savona, dove invece una mozione simile è passata all’unanimità, con anche il supporto della parte politica di riferimento dell’Amministrazione di Albisola”.

“La decisione è stata motivata dalla presenza di un documento molto blando che impegnerebbe la Regione a garantire una centrale di backup su Savona e la formazione degli operatori genovesi sul nostro territorio. Una soluzione di ripiego non garantita che comunque non garantirebbe la certezza di un servizio efficiente. Come Partito Democratico ci siamo schierati nettamente contro la scelta dell’accopamento e continueremo a batterci perché ciò non avvenga. Invitiamo l’amministrazione del sindaco Garbarini a rivedere la propria scelta nell’interesse dell’intero territorio provinciale”, concludono.