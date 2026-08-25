Cento anni di luce e memoria: Silvana e quel legame indissolubile con Varigotti e il suo mare

Finale Ligure. Ci sono luoghi che non si visitano soltanto: si abitano nell’anima, ci si radicano nei ricordi e diventano, giorno dopo giorno, parte del proprio respiro. Per la signora Silvana Tagliante, classe 1926, Varigotti non è mai stata una semplice meta estiva, ma il rifugio del cuore, uno specchio d’acqua cristallina dove la bellezza del paesaggio incontra l’essenza stessa della vita. Era il 1948 quando Silvana, mossa dal desiderio di immergersi nella magia del Ponente Ligure, muoveva i suoi primi passi tra i vicoli variopinti e le casette saracene affacciate sulla spiaggia. Da quel momento, quasi ottant’anni fa, la sua presenza è diventata un appuntamento fisso con l’estate, con il profumo della salsedine e con il calore di una comunità che ha imparato ad amarla e a considerarla una colonna portante del borgo.

“Varigotti non è solo un luogo geografico, ma un mosaico di ricordi, gesti e sguardi che attraversano quasi un secolo di storia. Celebrare 100 anni qui significa celebrare l’amore puro per la nostra terra.”

Oggi, a compimento del suo traguardo centenario, Varigotti e Finale Ligure hanno voluto stringersi attorno a lei in un abbraccio affettuoso e commosso. Presso la SLA 20Riviera, la Vice Sindaco Maura Firpo e l’Assessore al Demanio Umberto Luzzi le hanno portato l’omaggio dell’intera amministrazione e cittadinanza, testimoniando la gratitudine verso una figura tanto cara. Perché la signora Silvana non è mai stata una semplice ospite di passaggio.

La sua energia e la sua dedizione si sono tradotte negli anni in un impegno costante e generoso per la vita sociale e culturale locale: dalla frequenza assidua della Biblioteca di Varigotti al sostegno appassionato e continuo ad associazioni come “Varigotti Insieme” e “Amici di S. Lorenzo”.

Anche oggi, con una vitalità straordinaria, Silvana prende parte alle attività di Accompagnamento alla Balneazione organizzate dall’Anffas Albenga per conto del Comune di Finale Ligure, nell’ambito del progetto regionale “Tutti Insieme dal mare alla montagna” (in collaborazione con i Comuni di Pietra Ligure, Loano, Borgio Verezzi e Tovo San Giacomo). Un gesto che dimostra come la generosità e la voglia di condividere non conoscano età.

A cent’anni, con lo sguardo ancora acceso di passione verso quell’orizzonte blu che la accoglie dal lontano 1948, la signora Silvana ci regala la lezione più bella: la giovinezza dello spirito risiede nella capacità di amare i luoghi, sostenere le persone e vivere ogni giorno come un dono prezioso fatto di mare, luce e comunità.